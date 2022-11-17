الإصابة الأولى في التانجو.. آنخيل كوريا يدخل قائمة الأرجنتين بدلا من نيكولاس جونزاليس

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين غياب نيكولاس جونزاليس عن كأس العالم 2022 رسميا بسبب الإصابة.

أنخل كوريا النادي : أتليتكو مدريد الأرجنتين

وأشار بيان الاتحاد الأرجنتيني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن آنخيل كوريا سينضم للقائمة بدلا من نيكولاس جونزاليس.

ويلعب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 في المجموعة الثالثة بجوار كل من المكسيك وبولندا والسعودية.

وجاءت قائمة الأرجنتين بعد التعديل كالتالي:

حراسة المرمى:

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)

جيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)

فرانكو أرماني (ريفر بليت الأرجنتيني)

خط الدفاع:

جونزالو مونتييل (إشبيلية الإسباني)

كريستيان روميرو (توتنام هوتسبر الإنجليزي)

جيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني)

نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)

ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)

نيكولاس تاليافيكو (أوليمبيك ليون الفرنسي)

خوان فويث (فياريال الإسباني)

ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)

خط الوسط:

رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)

لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي)

أليكسيس ماك أليستر (برايتون الإنجليزي)

أليخاندرو جوميز (إشبيلية الإسباني)

جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني)

إنزو فيرنانديز (بنفيكا البرتغالي)

إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)

خط الهجوم:

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)

أنخيل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي)

آنخيل كوريا (أتليتكو مدريد الإسباني)

خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)

خواكين كوريا (إنتر ميلان الإيطالي)

باولو ديبالا (روما الإيطالي)