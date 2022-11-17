"تمثيل البرتغال لا فائدة له" المدرب يكشف حديث كارفاليو قبل قرار ترك المنتخب

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 22:33

كتب : FilGoal

فابيو كارفاليو وهارفي إيليوت - ليفربول ونيوكاسل

كشف ريو خورخي المدير الفني لـ السنغال تحت 21 عاما حديث فابيو كارفاليو لاعب ليفربول قبل قرار ترك المنتخب.

وعبررسالة نصية، أبلغ كارفاليو المنتخب البرتغالي قراره بشأن التوقف عن تمثيل الفريق.

وقال خورخي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ودية للفريق: "لقد أخبرني بالأمر عبر رسالة نصية أن اللعب مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما لا يجلب له أي فائدة".

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وأضاف "أعلم أننا من أجيال مختلفة لكنني اعتقدت أنه سيتصل والتحدث عن الأمر. أن أعمل على إخبار جميع اللاعبين هنا أنني أريد فقط من يرغبون في التواجد هنا".

كارفاليو الذي يحمل جنستين مختلفتين كان تحول لتمثيل منتخب البرتغال بعد التدرج في الفئات العمرية لمنتخب إنجلترا.

وبدأ لاعب ليفربول في تمثيل منتخب البرتغال تحت 21 عاما مارس الماضي، وخاض 4 مباريات مع الفريق سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وتواجد صاحب الـ20 عاما في قائمة البرتغال المبدئية التي تضم 55 لاعبا قبل أن يغيب عن النهائية المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم.

وسبق وأن مثّل كارفاليو منتخب إنجلترا في أربعة فئات عمرية بداية من تحت 15 عاما.

وانتقل كارفاليو إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من فولام.

وشارك لاعب الوسط مع ليفربول في 16 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم هدفين، أبرزهم أمام نيوكاسل في الدقائق الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

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