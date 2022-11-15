للغياب عن كأس العالم؟ لاعب ليفربول الشاب يتخلى عن تمثيل البرتغال

قرر فابيو كارفاليو لاعب ليفربول الشاب التخلي عن تمثيل منتخب البرتغال تحت 21 عاما.

وجاء ذلك خلال بيان أصدره الاتحاد البرتغالي أعلن من خلاله عن رغبة اللاعب في ترك المنتخب.

كارفاليو كان تحول لتمثيل منتخب البرتغال بعد التدرج في الفئات العمرية لمنتخب إنجلترا.

وجاء البيان كالآتي:

"قرر فابيو كارفاليو التخلي عن تمثيل المنتخب البرتغالي تحت 21 عاما، وتم إبلاغ هذا القرار من قبل اللاعب بعد استدعائه لودتي اليابان والتشيك".

تعرف على من هو فابيو كارفاليو

وتواجد صاحب الـ20 عاما في قائمة البرتغال المبدئية التي تضم 55 لاعبا قبل أن يغيب عن النهائية المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم.

وبدأ لاعب ليفربول في تمثيل منتخب البرتغال مارس الماضي، وخاض 4 مباريات مع الفريق سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وسبق وأن مثّل كارفاليو منتخب إنجلترا في أربعة فئات عمرية بداية من تحت 15 عاما.

وانتقل كارفاليو إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من فولام.

وشارك لاعب الوسط مع ليفربول في 16 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم هدفين، أبرزهم أمام نيوكاسل في الدقائق الأخيرة بالدوري الإنجليزي.