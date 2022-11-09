قائمة سويسرا النهائية - 7 لاعبين لأول مرة في كأس العالم.. وشاكيري على رأس الاختيارات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

شيردان شاكيري - سويسرا وإسبانيا - يورو 2020

أعلن مورات ياكين المدير الفني لـ منتخب سويسرا القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة ضم 26 لاعبًا وهو الحد الأقصى في القوائم النهائية.

وأصبح منتخب سويسرا بين المنتخبات التي أعلنت قائمتها النهائية بشكل مبكر بعد اليابان وكوستاريكا والبرازيل وكرواتيا وأستراليا.

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وشهدت القائمة تواجد شيردان شاكيري الذي سيشارك في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه ليعادل فالون بهرامي.

ويشارك 7 لاعبين في كأس العالم لأول مرة في تاريخ سويسرا هم: مايكل أبيشير وفابيان فراي وأردون جاشيري وفيليب كوهن ونواه أوكافور وريناتو ستيفن وفابيان ريدير.

وقال مورات ياكين عبر الموقع الرسمي: "عديد اللاعبين قدموا أداء مقنعا في الأسابيع والأشهر الماضية، لكن في النهاية كان عليّ اختيار قائمة من 26 لاعبا، وأنا مقتنع بالأسماء التي ستساعدنا عن تحقيق أهدافنا".

ويغيب يفون مفوجو حارس لوريان الفرنسي بسبب الإصابة، وسيعوضه في القائمة الحارس فيليب كوهن لاعب سالزبورج النمساوي.

ويغيب أيضا ستيفن زوبير لاعب الوسط المخضرم الذي شارك في كأس العالم الماضية.

بالإضافة أيضا إلى كيفين مبابو ظهير أيمن فولام الإنجليزي.

وعرفت القائمة تواجد 5 لاعبين محليين، وتسافر قائمة سويسرا إلى الدوحة يوم 14 نوفمبر الجاري.

ويتواجد منتخب سويسرا في المجموعة السابعة رفقة الكاميرون والبرازيل وصربيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبل (بوروسيا دورتموند الألماني) – فيليب كوهن (سالزبورج النمساوي) – جوناس أوملين (مونبيلييه الفرنسي) – يان سومر (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني).

الدفاع: مانويل أكانجي (مانشستر سيتي الإنجليزي) – إراي كومارت (فالنسيا الإسباني) – نيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) – ريكاردو رودريجيز (تورينو الإيطالي) – فابيان شار (نيوكاسل الإنجليزي) – سيلفان فيدمير (ماينز الألماني).

الوسط: مايكل أبيشير (بولونيا الإيطالي) – إديملسون فيرنانديز (يانج بويز) – فابيان فراي (بازل) – ريمو فرولير (نونتجام فورست الإنجليزي) –أردون جاشري (لوزيرن) – فابيان ريدير (يانج بويز) – دجابريل ساو (إينتراخت فرانكفورت الألماني) – ريناتو ستيفن (لوجانو) – جرانات تشاكا (أرسنال الإنجليزي) – دينيس زكريا (تشيلسي الإنجليزي).

الهجوم: بريل إمبولو (موناكو الفرنسي) - كريستيان فاسناخت (يانج بويز السويسري) – نواه أوكافور (سالزبورج النمساوي) – هاريس سفيروفيتش (جالاتاسراي التركي) – شيردان شاكيري (شيكاغو فاير الأمريكي) – روبن فارجاس (أوجسبورج الألماني).

ويستهل منتخب سويسرا مشواره في المونديال بلقاء الكاميرون في الثانية عشر ظهرا يوم 24 نوفمبر الجاري على ملعب الوكرة.

قائمة سويسرا النهائية سويسرا
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