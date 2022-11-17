السنغال تعلن غياب ماني عن كأس العالم 2022

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

ساديو ماني - مصر × السنغال

أعلن منتخب السنغال اليوم الخميس رسميا غياب قائد المنتخب ونجمه ساديو ماني عن المشاركة في كأس العالم 2022 رسميا للإصابة.

وتم الإعلان بواسطة فيديو نشره الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر تويتر.

وقال طبيب منتخب السنغال: "تواصلنا سريعا مع بايرن ميونيخ للحصول على المعلومات، والنادي أرسل لنا صورة إصابته الأولى، التي أظهرت إصابته في الركبة اليمنى".

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وأضاف "فحصنا اللاعب وفحصنا الصور التي أرسلت من النادي، وبناء على المعلومات التي لدينا توصلنا إلى إجراء فحص أخير اليوم للتأكد من إمكانية احتفاظ ساديو ماني بمكانه في كأس العالم".

"للأسف اليوم لم يكن التطور جيدا كما كنا نتخيل، واليوم نضطر لإعلان خروج ساديو ماني من قائمة السنغال لكأس العالم".

وكان ماني قد تأكد غيابه مسبقا عن المباراة الأولى ضد هولندا في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وحضر مهاجم بايرن ميونيخ في قائمة السنغال المستدعاة للمسابقة على الرغم من الإصابة في أوتار الركبة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في تقريرها: "الاتحاد السنغالي لكرة القدم أبلغنا بخبر غياب ماني عن لقاء هولندا يوم الإثنين المقبل في الجولة الافتتاحية للمونديال".

وكان أليو سيسيه المدير الفني لـ السنغال قد أوضح قرار استدعاء ساديو ماني لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال أليو سيسيه بخصوص ذلك في مؤتمر صحفي: "ساديو جزء لا يتجزأ من مجموعتنا ويجب أن نستمر في متابعة تطور إصابته، على أمل أن يكون إيجابيا".

وأضاف "قررت استدعائه لأننا جربنا ذلك مع إسماعيلا سار أثناء كأس أمم إفريقيا ونجح الأمر".

وتابع "ماني سيخضع لعدة اختبارات هذا الأسبوع، أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية وهذا خبر سار. سيستغرق الأمر من أسبوع إلى 10 أيام لمعرفة كيف يسير التعافي"

وأتم "خسارة ساديو ماني ليس بالأمر السهل علينا وعلى كرة القدم الإفريقية إنه هام للغاية بالنسبة لنا، ولا أريد التفكير في خسارته، نحن متفائلون وسنفعل كل ما يلزم لاستعادته".

وكان ماني أصيب في أوتار الركبة في لقاء جمع بين بايرن وفيردر بريمن في الدوري الألماني قبل عدة أيام.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماني يحتاج لفترة علاج تصل لشهر ما يعني غيابه كليا عن كأس العالم 2022.

لكن مواطنتها إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية ذكرت أن ماني يستطيع اللحاق بالمباراة الثالثة في دور المجموعات، وهو ما لن يحدث وفقا للمستجدات الرسمية.

ولم يعلن منتخب السنغال عن بديل ماني حتى الآن.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر وهولندا والإكوادور.

ماني السنغال كأس العالم
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