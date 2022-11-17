ساليسو يسجل في فوز غانا على سويسرا وديا بختام الاستعدادات لـ كأس العالم

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

محمد ساليسو - منتخب غانا يهزم سويسرا

نجح منتخب غانا في تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل على سويسرا في ختام استعدادات المنتخبين لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وأقيم اللقاء الودي بين المنتخبين على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي.

وسجل محمد ساليسو مدافع ساوثامبتون الهدف الأول في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

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ونجح أنتوان سيمينيو مهاجم بريستول في تسجيل ثاني أهداف البلاك ستارز في الدقيقة 74 ليحسم اللقاء لفريقه.

ويلعب ساليسو ثالث مبارياته الدولية مع منتخب غانا منذ أن قرر اختيار النجوم السوداء لتمثيلهم.

ويقع منتخب غانا في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

ويفتتح منتخب غانا مبارياته يوم 24 من نوفمبر الجاري بمواجهة فريق البرتغال.

أما منتخب سويسرا فيتواجد في المجموعة السابعة رفقة منتخبات البرازيل وصربيا والكاميرون.

ويفتتح المنتخب السويسري مبارياته يوم 24 من نوفمبر الجاري أمام الكاميرون.

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