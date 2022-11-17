صلاح يغادر معسكر منتخب مصر من أجل جلوب سوكر.. وموعد عودته

الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 11:54

كتب : FilGoal

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توجه محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول نحو مدينة دبي بعد ترشيحه لجائزة الأفضل في النسخة 13 من جلوب سوكر.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة بلجيكا الودية يوم الجمعة المقبل في استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وقال الاتحاد المصري في بيان: "يتوجه اليوم محمد صلاح نجم منتخب مصر و ليفربول الإنجليزي إلى دبى لحضور حفل جلوب سوكر في النسخة الثالثة عشر، بعد تواجده في القائمة النهائية للمرشحين، على أن يعود صلاح للكويت في نفس اليوم للمشاركة في ودية بلجيكا غدًا".

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وجاء صلاح بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.

وتستضيف مدينة دبي الإماراتية اليوم الخميس حفل توزيع جوائز جلوب سوكر عن الأفضل فى عالم كرة القدم عام 2022. (طالع التفاصيل)

فيما تقام مباراة مصر وبلجيكا في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، ضمن استعدادات منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

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