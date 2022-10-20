صلاح ينافس بنزيمة وميسي على جائزة الأفضل في العالم من جلوب سوكر

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 11:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح حفل إيرث شوت

دخل النجم المصري محمد صلاح المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 المقدمة من دبي جلوب سوكر.

ويتنافس صلاح مع أسماء عديدة أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي وكيليان مبابي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وإيرلنج هالاند وكيفن دي بروين وساديو ماني وهاري كين.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في جلوب سوكر 2022 كالتالي:

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محمد صلاح - ليفربول

ترينت ألكسندر-أرنولد - ليفربول

لويس دياز - ليفربول

تيبو كورتوا - ريال مدريد

لوكا مودريتش - ريال مدريد

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

كريم بنزيمة - ريال مدريد

جواو كانسيلو - مانشستر سيتي

كاسيميرو - ريال مدريد/مانشستر يونايتد

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

فيل فودين - مانشستر سيتي

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

رياض محرز - مانشستر سيتي

سيباستيان هالير - بروسيا دورتموند

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

سون هيونج مين - توتنام

هاري كين - توتنام

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ/ برشلونة

جوشوا كيميش - بايرن ميونيخ

ساديو ماني - ليفربول/ بايرن ميونيخ

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

نيمار - باريس سان جيرمان

كريستوفر نكونكو - لايبزيج

ستضم هذه النسخة من جوائز جلوب سوكر هذا العام جائزة أفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك، ويتنافس عليها صلاح مع ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وتيبو كورتوا وإيرلينج هالاند وكيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي.

التصويت لصلاح وباقي الفئات من هـــــــنــــــا

وتعلن النتائج خلال الحفل الذي سيقام في دبي مساء يوم الخميس 17 نوفمبر المقبل.

وذلك قبل 3 أيام من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر

محمد صلاح كريم بنزيمة ليونيل ميسي جلوب سوكر كريستيانو رونالدو إيرلنج هالاند ساديو ماني ليفربول
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