إبراهيم نور الدين يكشف تفاصيل مقابلته مع ميسي.. وكيف تحدث معه

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

ميسي وإبراهيم نور الدين

كشف إبراهيم نور الدين الحكم المصري تفاصيل مقابلته مع ليونيل ميسي خلال مباراة الإمارات والأرجنتين الودية.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين

وفاز منتخب الأرجنتين وديا على الإمارات بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب هزاع بن زايد. (طالع التفاصيل)

وقال نور الدين عبر قناة أون تايم سبورتس: "المباراة لها أهمية كبيرة بالنسبة للتحكيم المصري وستزيد الثقة في الحكام المصريين ودي تكون بداية في الاعتماد على الحكام المصريين في مباريات الأهلي والزمالك".

أخبار متعلقة:
استعدادات كأس العالم - الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية بتحكيم إبراهيم نور الدين إبراهيم نور الدين حكما لودية الأرجنتين ضد الإمارات

وأضاف "الاتحاد الإماراتي هو من اختارني لإدارة مباراة الأرجنتين والإمارات".

وأكمل "استمعت للنصائح ولم أشهر البطاقة الصفراء لـ ميسي حتى تخرج المباراة بشكل جيد".

وواصل "ميسي ولاعبي منتخب الأرجنتين يتعاملون مع الحكام بكل احترام".

وأشار "أطالب اللاعبين المصريين الذين شاهدوا المباراة أن يتعاملوا معنا مثل ميسي، فهو ظهر بكل احترام وعندما تطلق الصافرة عليه يترك الكرة ويمشي دون أي اعتراضات".

وأتم تصريحاته "ميسي يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد جدا وبها كنت أتحدث معه".

ليونيل ميسي الأرجنتين إبراهيم نور الدين
نرشح لكم
مرتضى منصور: نادي الزمالك لا يوجد به جنيه.. والقادم أسوأ زيزو: نريد الاستمتاع بلعبنا ضد بلجيكا.. وفيتوريا يهتم بالتفاصيل مرتضى منصور: اجتماع هام لمجلس إدارة الزمالك والقرارات بعد قليل جمل فنية وتسديد على المرمى في مران منتخب مصر بالكويت مران الزمالك – جلسة بين فيريرا ومصطفى شلبي.. وتصعيد ثنائي جديد موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة بيراميدز يهزم سيراميكا كليوباترا وديا المدير العام لـ وفاق سطيف: نسعى لعودة البدري لتدريب الفريق قبل 22 نوفمبر
أخر الأخبار
مرتضى منصور: نادي الزمالك لا يوجد به جنيه.. والقادم أسوأ ساعة | الكرة المصرية
ووكر يغيب عن إنجلترا في مواجهة إيران ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو: نريد الاستمتاع بلعبنا ضد بلجيكا.. وفيتوريا يهتم بالتفاصيل 2 ساعة | منتخب مصر
خرق القانون 232 مرة.. الاتحاد الإنجليزي يتهم إيفان توني ويمنحه مهلة للرد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم نور الدين يكشف تفاصيل مقابلته مع ميسي.. وكيف تحدث معه 2 ساعة | الكرة المصرية
حوار – رونالدو: كنت قريبا من مانشستر سيتي.. الجيل اختلف وهؤلاء أكثر من يعجبوني في يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مرتضى منصور: اجتماع هام لمجلس إدارة الزمالك والقرارات بعد قليل 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - حلم المونديال يتأجل.. السنغال تنهي مغامرة سيدات مصر في إفريقيا 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول 4 رونالدو يفتح النار على الجميع: شعرت بالخيانة في مانشستر.. ولا أحترم تين هاج