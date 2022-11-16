إبراهيم نور الدين يكشف تفاصيل مقابلته مع ميسي.. وكيف تحدث معه

كشف إبراهيم نور الدين الحكم المصري تفاصيل مقابلته مع ليونيل ميسي خلال مباراة الإمارات والأرجنتين الودية.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

وفاز منتخب الأرجنتين وديا على الإمارات بخماسية دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب هزاع بن زايد. (طالع التفاصيل)

وقال نور الدين عبر قناة أون تايم سبورتس: "المباراة لها أهمية كبيرة بالنسبة للتحكيم المصري وستزيد الثقة في الحكام المصريين ودي تكون بداية في الاعتماد على الحكام المصريين في مباريات الأهلي والزمالك".

وأضاف "الاتحاد الإماراتي هو من اختارني لإدارة مباراة الأرجنتين والإمارات".

وأكمل "استمعت للنصائح ولم أشهر البطاقة الصفراء لـ ميسي حتى تخرج المباراة بشكل جيد".

وواصل "ميسي ولاعبي منتخب الأرجنتين يتعاملون مع الحكام بكل احترام".

وأشار "أطالب اللاعبين المصريين الذين شاهدوا المباراة أن يتعاملوا معنا مثل ميسي، فهو ظهر بكل احترام وعندما تطلق الصافرة عليه يترك الكرة ويمشي دون أي اعتراضات".

وأتم تصريحاته "ميسي يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد جدا وبها كنت أتحدث معه".