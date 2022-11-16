استعدادات كأس العالم - الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية بتحكيم إبراهيم نور الدين

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على الإمارات بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات التانجو لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الإمارات الأرجنتين

وأقيمت المباراة في ملعب هزاع بن زايد بإدارة طاقم تحكيم مصري بقيادة إبراهيم نور الدين.

وشهدت المباراة تواجد مصري آخر متمثل في عمرو مختار المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب الإمارات تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وتعد المباراة هي رقم 36 على التوالي لمنتخب الأرجنتين دون هزيمة.

سجل خوليان ألفاريز الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 17 بصناعة من ليونيل ميسي.

وأضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 25 بتسديدة مباشرة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة.

وسجل دي ماريا الهدف الثاني له والثالث للأرجنتين في الدقيقة 36 بعدما راوغ حارس المرمى ووضع الكرة في الشباك.

وجاء الدور على ميسي ليسجل الهدف الأول له والخامس للأرجنتين في الدقيقة 44 بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب الأرجنتين الهدف الخامس في الدقيقة 60 بعد انطلاقة من رودريجو دي بول ووضعها مدافع الإمارات بالخطأ في مرماه.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة لكأس العالم بجانب كل من السعودية والمكسيك وبولندا.