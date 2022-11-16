بي إن: الإصابة تهدد حارس تونس بالحرمان من كأس العالم

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

بشير بن سعيد

بات بشير بن سعيد حارس مرمى منتخب تونس مهددا بالحرمان عن مناسفات كأس العالم.

وتستضيف قطر كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن الحارس الثاني للمنتخب التونسي بشير بن سعيد يعاني من آلام على مستوى الفخذ، وسيخضع لفحوص إضافية لتحديد مدى قدرته على مشاركته في كأس العالم.

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وكان جلال القادري مدرب منتخب تونس قد أعلن القائمة النهائية المستدعاة للمشاركة في كأس العالم.

وضمت قائمة نسور قرطاج 4 حراس مرمى وهم: أيمن دحمان (الصفاقسي التونسي) - أيمن البلبولي (النجم الساحلي التونسي) - بشير بن سعيد (اتحاد المنستير التونسي) - معز حسن (الإفريقي التونسي).

حارس الاتحاد المنستيري صاحب الـ27 عاما خاض 10 مباريات دولية بقميص منتخب تونس.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب كل من الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

ولم يسبق لتونس أن تخطت مرحلة المجموعات في كأس العالم خلال مشاركاتها الـ5 السابقة.

منتخب تونس كأس العالم
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