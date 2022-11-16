نجم بيرنلي بديلا لـ أمين حارث في قائمة المغرب

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 20:55

كتب : محمود حمدي

أنس الرزروري

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم ضم أنس زروري لاعب بيرنلي الإنجليزي لقائمة أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء انضمام الزروري تعويضا لغياب أمين حارث لاعب مارسيليا بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: " وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنجليزي للانضمام الى بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم ، وذلك لتعويض اللاعب أمين حارث الذي أصيب في المباراة التي جمعت يوم الاحد 13 نونبر 2022 بملعب لويس الثاني بين فريقه اولمبيك مرسيليا وموناكو لحساب الجولة 15 من البطولة الفرنسية في درجتها الأولى ".

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وأضاف "وجاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تم تاهيله رسميا مساء اليوم الأربعاء 17 نوفمبر2022 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح موقع "البطولة" المغربي أن زروري سيلتحق بالمنتخب المغربي، صباح يوم غد الخميس، بمدينة الشارقة الإماراتية، قبل المواجهة الودية أمام المنتخب الجورجي.

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وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا إصابة نجمه المغربي أمين حاريث في الرباط الصليبي، مما يبعده عن المشاركة في المونديال بعدما كان اسمه في القائمة النهائية.

وكان الاتحاد المغربي

الاتحاد المغربي بدأ الأسبوع الماضي في تأهيل الزعروري للعب مع منتخب المغرب لأنه لعب السنوات الماضية للمنتخبات البلجيكية في فئات أقل من 17 و18 و19 و21 سنة، حيث ولد اللاعب في بلجيكا من أبوين مغربيين.

ويتألق زروري - 22 عاما - في صفوف بيرنلي بدوري القسم الثاني هذا الموسم، إذ سجل 8 أهداف وصنع 2 خلال 19 مباراة لعبها، وقاد فريقه للتربع على قمة المسابقة.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويفتتح منتخب المغرب مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.

منتخب المغرب أمين حارث
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