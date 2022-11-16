فاران: أزمة رونالدو تؤثر علينا.. وسنتقبل أي قرار يتم اتخاذه

اعترف رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا أن أزمة زميله في الفريق كريستيانو رونالو تؤثر عليهم.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث فاران لإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية قائلا: "بوضوح ما يحدث يؤثر علينا".

وواصل "نحن نرى ما يحدث وما يقال حاليا".

وشدد "لكننا نحاول التحلي بالهدوء بطريقتنا وألا نتدخل بشكل كبير، فهذا ما يحدث في وسائل الإعلام حينما يتعلق بالأمر بالأندية الكبيرة فكل شيء يكتسب زخما كبيرا".

وأكمل فاران "عندما يكون نجما مثل رونالدو فالأمور تزداد ضخامة، لذلك نحاول ألا نأخذ الأمر بعيدا وألا نغير الوضع بمفردنا، فنحن جزء من مجموعة".

وأتم "ما أريده هو الأفضل لفريقي لذا مهما كان القرار سوف نتقبله ونقدم أفضل ما لدينا".

وكان رونالدو خرج في تصريحات قبل يومين أكد فيها أنه لا يحترم تين هاج لأن الأخير لا يحترمه بالقدر الكافي.

وأكد رونالدو أن تين هاج وشخصين من إدارة يونايتد يجبراه على ترك النادي.