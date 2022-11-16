اختبر معلوماتك - أشهر مباريات الأرجنتين في كأس العالم

ألمانيا تنتصر على عمان في مباراتها الأخيرة قبل كأس العالم

سكالوني يفجر مفاجأة: هناك لاعبون ليسوا بخير ويمكننا إجراء تغيير في قائمة كأس العالم

نجم بيرنلي بديلا لـ أمين حارث في قائمة المغرب

رودريجو دي بول: تركيزنا منصب على مواجهة السعودية

نعيم سليتي: سنترك بصمتنا في الأذهان.. ومواجهة فرنسا استثنائية

أندري أيو يتحدث عن الثأر من أوروجواي في كأس العالم.. وتحدي كوريا والبرتغال

استعدادات كأس العالم - الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية بتحكيم إبراهيم نور الدين

كأس العالم - الإكوادور.. أستاذ ومنجم وضجيج