أندري أيو يتحدث عن الثأر من أوروجواي في كأس العالم.. وتحدي كوريا والبرتغال

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

أندري أيو

تحدث أندري أيو قائد منتخب غانا عن الثأر من منتخب أوروجواي عندما يلعب الفريقين ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم.

وأطاح منتخب أورجواي بنظيره الغاني بركلات الترجيح من ربع نهائي كأس العالم 2010 في مباراة دراماتيكية مثيرة

وقال أيو عبر "فيفا بلس": "لقد عايشت مختلف الأجيال، ونشأت برفقتهم وشاركت معهم في بطولتين عالميتين. كما تعلمت الكثير منهم، والآن أنا مازلت في لياقة جيدة وقوياً وأواصل المشوار ولدي الفرصة لقيادة بلدي في العرس العالمي".

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وعن الثأر من أوروجواي أوضح "ليس هناك مكان للثأر في كرة القدم. فنحن سنذهب هناك لتحقيق الفوز. وسنحاول أن نجعل بلدنا فخورًا بنا. ستكون المباراة الأخيرة في دور المجموعات، وآمل أن نحقق نتيجة تساعدنا على المرور إلى الدور الثاني. يجب علينا التركيز على أنفسنا ولا نفكر في ما حدث في الماضي، لأنه ليس مهمًا اليوم".

وتابع "سنحاول أن نجعل القارة بأكملها فخورة بنا. لأن في النهائيات العالمية لا نلعب فقط من أجل غانا بل لأجل القارة بأكملها. وهذا كل ما علينا التركيز عليه فعليًا".

وعن مواجهتي منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية شدد "يعتبر منتخب البرتغال من المرشحين الكبار، فهو فريق متميز يتمتع بمؤهلات جيدة. ويضم واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، كريستيانو رونالدو. وسيكون حدثًا عظيمًا. وهناك لاعبون لم يسبق لي أن لعبت ضدهم، لكن يتعين علينا أن نرتقي إلى مستوى التطلعات. وسنقاتل حتى آخر لحظة".

وواصل " كوريا الجنوبية لديها فريق جيد للغاية وصلب جدًا، ولاعبيه يلعبون سويًا منذ فترة طويلة. إنها مجموعة صعبة جدا، فالمستويات متقاربة جدًا، باستثناء البرتغال التي تعتبر المرشحة الكبرى في هذه المجموعة".

ويلعب منتخب غانا ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروجواي.

منتخب غانا
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