مينامينو: صلاح وماني كانا يتدربان أكثر من أي لاعب في ليفربول

كشف تاكومي مينامينو لاعب موناكو الفرنسي الحالي وليفربول السابق عن أكثر لاعبين كانا يتدربان في صفوف الريدز.

وتحدث مينامينو لصحيفة "كيودو نيوز" اليابانية قائلا: "صلاح وماني كانا أكثر من يتدربان في ليفربول، أكثر من أي لاعب آخر".

وتابع "تياجو ألكانتارا كان يصاب كثيرا لكنه محترف للغاية، وكان يحاول الابتعاد عن الإصابات بالتدرب أكثر بطريقة لم أشاهدها من قبل".

وأكمل "جيمس ميلنر لاعب مخضرم لكنه كان مؤثرا ويقود الجميع بصوته خلال المران".

وأتم اللاعب الياباني تصريحاته قائلا: "كانت هناك لحظات فكرت فيها، ماذا لو كنت ألعب باستمرار خلال تلك الفترة؟ أسعى الآن للتأكد من إنني أستطيع القول أنني ربحت شيئا ما خلال فترتي في ليفربول".

ولعب مينامينو في صفوف ليفربول من يناير 2020 وحتى صيف عام 2021.

وأعير في الموسم الماضي إلى ساوثامبتون قبل أن يرحل بعد ذلك نهائيا إلى موناكو الفرنسي.