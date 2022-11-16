حارس المغرب: نسعى للفوز على كرواتيا لاهدائه لـ أمين حاريث

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 16:17

كتب : FilGoal

ياسين بونو - المغرب - مالاوي

يتمنى ياسين بونو حارس المنتخب المغربي أن يحقق فريقه الفوز على كرواتيا من أجل إهداءه لزميله أمين حاريث الذي تعرض لإصابة ستبعده عن المشاركة في كأس العالم.

وقال بونو في تصريحات لقنوات الكأس القطرية: "سنحضر جيدا لمباراة كرواتيا التي أعتقد أنها ستكون حاسمة، وسنخوضها بجدية لتحقيق نتيجة جيدة تجعلنا ندخل المبارتين المتبقيتين بكل أريحية".

وتحدث عن إصابة أمين حاريث قائلا "الكل يعلم أنه لاعب مهم لنا سواء في الملعب أو خارجه".

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وأتم "أتمنى له الشفاء العاجل، وسنحاول الفوز أمام كرواتيا من أجل أن نهديه له".

ويفتتح منتخب المغرب مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.

إلى ذلك، ذكرت تقارير مغربية أن أنس الزعروري جناح بيرنلي هو الأقرب لتعويض غياب أمين حاريث في قائمة المغرب التي ستشارك في كأس العالم 2022.

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا إصابة نجمه المغربي أمين حاريث في الرباط الصليبي، مما يبعده عن المشاركة في المونديال بعدما كان اسمه في القائمة النهائية.

وذكر موقع le360 سبور المغربي أن الاتحاد المغربي لكرة القدم نجح في إقناع أنس الزعروري بارتداء قميص المنتخب المغربي في المونديال.

ويأتي هذا بعد أن قرر وليد الركراكي مدرب الأسود الاعتماد عليه خلفا لأمين حاريث، الذي تأكد غيابه عن نهائيات كأس العالم.

وأوضح التقرير أن الاتحاد المغربي بدأ الأسبوع الماضي في تأهيل الزعروري للعب مع منتخب المغرب لأنه لعب السنوات الماضية للمنتخبات البلجيكية في فئات أقل من 17 و18 و19 و21 سنة.

اللاعب ولد في بلجيكا من أبوين مغربيين.

وأضاف التقرير أنه يحق للمغرب تأهيل اللاعب وضمه لقائمة الأسود في المونديال، بالرغم من عدم تواجده في اللائحة الاحتياطية التي أرسلت للاتحاد الدولي، خاصة أن قوانين فيفا تمنح للمغرب تعويض آي لاعب بآخر جديد من خارج القائمة في حال تعرض أحدهم لإصابة تمنعه المشاركة في كأس العالم.

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ويتألق الزعروري - 22 عاما - في صفوف بيرنلي بدوري القسم الثاني هذا الموسم، إذ سجل 8 أهداف وصنع 2 خلال 19 مباراة لعبها، وقاد فريقه للتربع على قمة المسابقة.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير أخرى أن هناك 3 لاعبين مغاربة يتنافسون على التواجد في قائمة المغرب لكأس العالم 2022 لتعويض غياب أمين حاريث الذي أصيب قبل أسبوع من المونديال.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن الثلاثي سفيان رحيمي وريان مايي ويونس بلهندة هم أقوى المرشحين لتعويض حاريث.

ويجد وليد الركراكي مدرب المغرب أزمة في مركز الجناح، بسبب عدم تعافي سفيان بوفال وزكريا أبو خلال بشكل كامل من إصابتهما.

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وسقط حاريث مصابا في الركبة مع الدقيقة 57 من مواجهة موناكو ليغادر الملعب بعد ذلك تاركا مكانه لديميتيري باييه.

وتواجد أمين في قائمة منتخب المغرب النهائية لكأس العالم.

وشارك ابن الـ25 عاما في 16 مباراة سابقة مع منتخب المغرب صنع خلالها خمسة أهداف.

ولعب مباراة واحدة فقط في كأس العالم أمام إيران في 2018.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

المغرب أمين حاريث ياسين بونو
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