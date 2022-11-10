قائمة المغرب – زياش وبانون وحمدالله والزلزولي على رأس 26 لاعبا في كأس العالم

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمته المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وشهدت القائمة تواجد بدر بانون لاعب الأهلي السابق وقطر القطري الحالي على رأس القائمة مع عودة عبد الرزاق حمدالله لاعب اتحاد جدة وعبد الصمد الزلزولي نجم أوساسونا الإسباني.

ووقع اختيار الركراكي على بدر باونو بعد غياب اللاعب عن صفوف منتخب بلاده منذ النسخة الاخيرة من كاس أمم إفريقيا بالكاميرون والتي تعرض قبل انطلاقها للغصابة بفيروس كورونا.

فيما عاد عبد الرزاق حمدالله لقائمة منتخب المغرب بعد غيابه لفترة طويلة وتحديدا قبل انطلاق كاس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

كما تواجد حكيم زياش نجم تشيلسي ونصير مزراوي ظهير بايرن ميونيخ ضمن اختيارات وليد الركراكي لقائمة المغرب في مونديال قطر.

ويفتتح منتخب المغرب مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.

وجاءت القائمة التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو "إشبيلية الإسباني"- منير المحمدي "الوحدة السعودي" - رضا التكناوتي "الوداد المغربي"

خط الدفاع: أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان" - نصير مزراوي "بايرن موينيخ الألماني" - نايف أكرد "وست هام الإنجليزي" - رومان سايس " بشكتاش التركي"- أشرف داري "بريست الفرنسي" - جواد الياميق "بلد الوليد الإسباني" - يحيى عطية الله "الوداد المغربي" - بدر بانون "قطر القطري".

خط الوسط: سفيان أمرابط "فيورنتينا الإيطالي" - عبد الحميد صابيري "سامبدوريا الإيطالي" - سليم أملاح "ستاندر دو ليج البلجيكي" - عز الدين أوناحي "أنجيه الفرنسي" - بلال الخنوس "جنك البلجيكي" - يحيى جبران "الوداد المغربي".

خط الهجوم: حكيم زياش"تشيلسي الإنجليزي" - سفيان بوفال "أنجيه الفرنسي" - أمين حارث "مارسيليا الفرنسي" - عبد الصمد الزلزولي "أوساسونا الإسباني" - زكرياء أبو خلال "تولوز الفرنسي"- إلياس شاعر "كوين بارك رينجرز الإنجليزي" - يوسف النصيري "إشبيلية الإسباني" - وليد شديرة "باري الإيطالي" - عبد الرزاق حمد الله "اتحاد جدة السعودي".