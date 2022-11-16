النصيب الأكبر لـ المغرب.. 137 لاعبا يمثلون منتخبات لم يولدوا بها

832 لاعبا شدوا الرحال من أجل المشاركة في البطولة الأكبر في عالم كرة القدم كأس العالم.

32 منتخبا، كلٌ منهم يضم 26 اسما في القائمة النهائية لتمثيلهم في مونديال 2022 التي يقام في قطر الأسبوع المقبل.

البعض منهم يلعب من أجل الدولة التي ولد بها والآخر لا. الأسباب مختلفة بين اللجوء وحمل جنسيتين لكن في النهاية كان لكلٍ اختياره.

ونشر حساب بودكاست "فوتبول إنفيتو" الناطق بالإسبانية صورة تجمع أسماء اللاعبين بالدول التي ولدوا بها.

المغرب كان له النصيب الأكبر بواقع 14 لاعبا في مختلف المراكز يكاد يشكل منتخبا جديدا، يأتي خلفه تونس ثم السنغال ورابعا قطر.

تعرف على 137 لاعبا يمثلون بلادا لم يولدوا بها:

المغرب

ياسين بونو - حارس مرمى - كندا منير محمدي - حارس مرمى - إسبانيا أشرف حكيمي - مدافع - إسبانيا نصير مزراوي - مدافع - هولندا رومان سايس - مدافع - فرنسا سليم أملاح - وسط - بلجيكا أمين حارث - وسط - فرنسا سفيان بوفال - وسط - فرنسا سفيان أمرابط - وسط - هولندا إلياس شاعر - وسط - بلجيكا زكريا أبو خلال - مهاجم - هولندا حكيم زياش - مهاجم - هولندا بلال الخنوسي - مهاجم - بلجيكا وليد شديرة - مهاجم - إيطاليا

تونس

معز حسن - حارس مرمى - فرنسا منتصر الطالبي - مدافع - فرنسا نادر الغندوري - مدافع - فرنسا ديلان برون - مدافع - فرنسا محمد دراجر - مدافع - ألمانيا وجدي كشريدة - مدافع - فرنسا حنبعل المجبري - وسط - فرنسا عيسى العيدوني - وسط - فرنسا إلياس السخيري وسط - فرنسا أنيس بن سليمان - وسط - الدنمارك وهبي الخزري - هجوم - فرنسا نعيم السليتي - هجوم - فرنسا

السنغال

إدوارد ميندي - حارس مرمى - فرنسا سيني ديانج - حارس مرمى - سويسرا كاليدو كوليبالي - مدافع - فرنسا يوسوف سابالي - مدافع - فرنسا عبدو ديالو - مدافع - فرنسا فودي بالو توريه - مدافع - فرنسا إسماعيل جاكوبس - مدافع - ألمانيا نامباليس ميندي - وسط - فرنسا بابي جاي - وسط - فرنسا بولاي ديا - هجوم - فرنسا إليمان نداي - هجوم - فرنسا نيكولاس جاكسون - هجوم - جامبيا

قطر

بوعلام خوخي - مدافع - الجزائر بيدرو ميجيل - مدافع - البرتغال بسام الراوي - مدافع - العراق مصعب خضر - مدافع - السودان كريم بوضياف - مدافع - فرنسا علي أسد - وسط - البحرين محمد وعد - وسط - العراق المعز علي - مهاجم - السودان محمد مونتاري - مهاجم - غانا أحمد علاء الدين - مهاجم - قطر

ويلز

آدم ديفيز - حارس مرمى - ألمانيا إيثان أمبادو - مدافع - إنجلترا كريس ميمفام - مدافع - إنجلترا جوني ويليامز - وسط - إنجلترا جو موريل - وسط - إ نجلترا ماثيو سميث - وسط - إنجلترا سوربا توماس - وسط - إنجلترا دانييل جيمس - مهاجم - إنجلترا كيفير موور - مهاجم - إنجلترا برينان جونسون - مهاجم - إنجلترا

أستراليا

ميلوش ديجينيك - مدافع - كرواتيا فران كاراشيتش - مدافع - كرواتيا هاري ساوتر - مدافع - إسكتلندا توماس دينج - مدافع - كينيا كيانو باكوس - وسط - جنوب إفريقيا أوير مابيل - مهاجم - كينيا مارتن بويل - مهاجم - إسكتلندا جيسون كومينجز - مهاجم - إسكتلندا جارانج كاول - مهاجم - مصر

كاميرون

ديفيس إيباسي - حارس مرمى - فرنسا جيان شارليس كاستيليتو - مدافع - فرنسا إنزو إيبوسي - مدافع - فرنسا كريستوفر ووه - مدافع - فرنسا أوليفيه نتشام - وسط - فرنسا إريك ماكسيم تشوبو- موتينج - مهاجم - ألمانيا كارل توكو إيكامبي - مهاجم - فرنسا بريان ميومو - مهاجم - فرنسا جورج كيفين نكودو - مهاجم - فرنسا

غانا

ألكساندر دجيكو - مدافع - فرنسا دينيس أودوي - مدافع - بلجيكا طارق لامبتي - مدافع - إنجلترا أندريه أيو - وسط - فرنسا إليشا أوسو - وسط - فرنسا إيناكي ويليامز - مهاجم - إسبانيا أنطوان سيمينيو - مهاجم - إنجلترا

كندا

ميلان بورجان - حارس مرمى - كرواتيا صامويل أديكوجبي - مدافع - إنجلترا إسماعيل كوني - مدافع - كوت ديفوار ديفيد ووثرسبون - وسط - إسكتلندا ألفونسو ديفيز - مهاجم - غانا جوناثان ديفيد - مهاجم - أمريكا

كرواتيا

ديان لوفرين - مدافع - البوسنة والهرسك جوسيب ستانيشيتش - مدافع - ألمانيا جوسيب سوتالو - مدافع - البوسنة والهرسك ماتيو كوفاسيتش - وسط - النمسا ماريو بازاليتش - وسط - ألمانيا لوكا سوسيتش - وسط - النمسا انتي بوديمير - مهاجم - البوسنة والهرسك

البرتغال

ديوجو كوستا - حارس مرمى - سويسرا بيبي - مدافع - البرازيل دانيلو بيريرا - مدافع - غينيا بيساو رافائيل جيريرو - مدافع - فرنسا ويليام كارفاليو - وسط - أنجولا ماتيوس نوينز - وسط - البرازيل أوتافيو مونتيرو - وسط - البرازيل

الولايات المتحدة الأمريكية

أنتوني روبنسون - مدافع - إنجلترا سيرجينو ديست - مدافع - هولندا كاميرون كارتر فايكرس - مدافع - إنجلترا خيسوس فيريرا - مهاجم - كولومبيا جيوفاني رينا - مهاجم - إنجلترا

صربيا

فانيا ميلينكوفيتش سافيتش - حارس مرمى - إسبانيا ميلوس فيليكوفيتش - مدافع - سويسرا سردان بابيتش - مدافع - البوسنة والهرسك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - وسط - إسبانيا

فرنسا

ستيف مانداندا - حارس مرمى - الكونغو الديمقراطية إدواردو كامافينجا - وسط - أنجولا ماركوس تورام - مهاجم - إيطاليا

سويسرا

فيليب كوهن - حارس مرمى - ألمانيا شيردان شاكيري - مهاجم - كوسوفو بريل إمبولو - مهاجم - كاميرون

بولندا

ماتي كاش - مدافع - إنجلترا نيكولا زاليفسكي - مدافع - إيطاليا

إسبانيا

إيميريك لابورت - فرنسا أنسو فاتي - مهاجم - غينيا بيساو

ألمانيا

أرميل بيلا كوتشاب - مدافع - فرنسا يوسوفا موكوكو - مهاجم - الكاميرون

الإكوادور

إيرنان جاليندي - حارس مرمى - الأرجنتين جيريمي سارميينتو - وسط - إسبانيا

المكسيك

روجيليو فونيس موري - مهاجم - الأرجنتين

أوروجواي

فيرناندو موسليرا - حارس مرمى - الأرجنتين

الدنمارك

روبرت سكوف - مهاجم - إسبانيا

إنجلترا

رحيم ستيرلينج - مهاجم - جامايكا

إيران

سامان قدوس - وسط - السويد

هولندا

لوك دي يونج - مهاجم - سويسرا

كوستاريكا

أوسكار دوارتي - مدافع - نيكاراجوا

اليابان

دانيال شميت - حارس مرمى - أمريكا

بلجيكا

أمادو أونانا - مدافع - الكاميرون