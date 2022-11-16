14 مدينة.. المملكة المتحدة وأيرلندا يتقدمان بملف مبدئي لاستضافة يورو 2028

تقدمت المملكة المتحدة وأيرلندا بملف مبدئي لاستضافة نهائيات يورو 2028.

وأعلنت المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا في مارس الماضي التقدم بطلب جماعي لتنظيم بطولة يورو 2028. (طالع التفاصيل)

وجاء عنوان الاستضافة "كرة القدم للجميع، كرة القدم للأفضل، كرة القدم للمستقبل".

وبحسب موقع الاتحاد الإنجليزي فأن حكومات إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا وويلز ومسؤولي أيرلندا الشمالية يدعمون ملف الترشح.

وجاءت المدن المعلنة والملاعب كالآتي:

برمنجهام – فيلا بارك

ليفربول – إيفرتون ستيديوم (جوديسون بارك)

لندن – لندن ستيديوم

لندن – ملعب توتنام

لندن – ملعب ويمبلي

مانشستر – ملعب مانشستر سيتي (الاتحاد)

نيوكاسل – ملعب سان جيمس بارك

سندرلاند – ملعب النور

ترافورد – أولد ترافود

دوبلن – دوبلن أرينا

دوبلن – كورك بارك

بيلفاست – كاسمنت بارك ستيديوم

جلاسكو – هامبدن بارك

كارديف – الملعب الوطني في ويلز

UK & Ireland submits Preliminary Bid Dossier to host UEFA EURO 2028 — The FA (@FA) November 16, 2022

وتستمر المشاورات مع المدن والملاعب في العام المقبل مع تقديم قائمة نهائية من عشرة ملاعب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أبريل 2023.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي يوم 7 إبريل 2023 عن الفائز باستضافة يورو 2028.

من المتوقع أن يوسع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة من 24 فريقا في يورو 2024 في ألمانيا إلى 32 فريقا لعام 2028. ومع ذلك حسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاستضافة المشتركة من المحتمل ألا تتأهل أي من الدول الخمس المضيفة تلقائيا.

تم منع روسيا من التقدم بملف لاستضافة منافسات يورو 2028 و2032، ضمن سلسلة الإجراءات العقابية الناجمة عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان الملف الروسي هو المنافس الأبرز لملف بريطانيا وأيرلندا على استضافة يورو 2028.