بريطانيا وأيرلندا: تقدمنا بطلب تنظيم يورو 2028

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 15:27

كتب : FilGoal

جماهير إنجلترا في نهائي يورو 2020

أعلنت المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا يوم الأربعاء التقدم بطلب جماعي لتنظيم بطولة يورو 2028.

وتضم بريطانيا، دول إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، بينما ستنضم لهم جمهورية أيرلندا في تنظيم العرس الأوروبي.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا جاء على النحو التالي:

أخبار متعلقة
بيلرين عن حرب روسيا وأوكرانيا: الاهتمام بها قاس.. لماذا لا يتحدث أحد عن فلسطين والعراق؟ توموري: نسعى لتحقيق الدوري والكأس لأول مرة معا لميلان.. وطموحي اللعب في كأس العالم إيلانجا: لهذا السبب اخترت تمثيل منتخب السويد وليس إنجلترا أو الكاميرون طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم في قطر

"اتفقت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وجمهورية أيرلندا على تقديم ملف استضافة بطولة يورو 2028".

"تقدمنا بطلب استضافة بطولة يورو 2028 التي تدر عوائد مالية مثل كأس العالم، علما بأن تكاليف إقامتها أقل بكثير".

"إنه لشرف أن نستضيف بشكل جماعي بطولة يورو 2028 وأن نرحب بأوروبا بأسرها".

"ستكون أيضا فرصة رائعة لإظهار التأثير الحقيقي لاستضافة بطولة كرة قدم عالمية من خلال إحداث تغيير إيجابي وترك إرث دائم عبر مجتمعاتنا".

وبحسب جريدة ذا تايمز، فإنه في حال عدم تقديم عرض منافس حتى نهاية يوم الأربعاء فمن المنتظر أن يتم إعلان استضافة بريطانيا وأيرلندا للبطولة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي يوم 7 إبريل عن الفائز باستضافة يورو 2028.

كما سيحدد أيضا موعدا نهائيا لنهاية العام لتلقي جميع الضمانات الحكومية اللازمة إذا لم يتم استلامها في الوقت المناسب، فسيتم إعادة فتح المزايدة على البطولة.

ومن المتوقع أن تحسم إيطاليا تقديمها لملف لاستضافة يورو 2032. وقد ضغطت تركيا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للنظر في عرض من البلاد إما لعام 2028 أو 2032 بعد تقديم عرض غير ناجح عدة مرات من قبل لكن المصادر تقول إنه يبدو أنها استبعدت تحدي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. محاولة بريطانية وايرلندية.

كانت روسيا تدرس أيضا تقديم عرض للحصول على يورو 2028، لكن تم التخلي عن ذلك بعد غزو أوكرانيا.

من المتوقع أن يوسع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة من 24 فريقا في يورو 2024 في ألمانيا إلى 32 فريقا لعام 2028. ومع ذلك حسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاستضافة المشتركة من المحتمل ألا تتأهل أي من الدول الخمس المضيفة تلقائيا.

تشمل الضمانات الحكومية الضرورية الالتزامات المتعلقة بالأمن والتسويق والضرائب والتأشيرات من بين متطلبات أخرى

يورو 2028 إنجلترا
نرشح لكم
سكاي: ناديان من الدوري الإنجليزي يتواصلان مع بوجبا رئيس الاتحاد الفرنسي: فرص مبابي في الفوز بالكرة الذهبية ستكون أكبر لو استمر مع سان جيرمان الكشف عن المرشحين للدخول في قائمة "المشاهير" بالدوري الإنجليزي بوجبا: بدأت معاناتي مع الاكتئاب بعد وصول مورينيو إلى مانشستر يونايتد روسيا تتقدم بطلب تنظيم يورو 2028 كروس عن لقاء ألبا وبيكيه بعد الرباعية: أردت المغادرة في أسرع وقت بيلرين عن حرب روسيا وأوكرانيا: الاهتمام بها قاس.. لماذا لا يتحدث أحد عن فلسطين والعراق؟ توموري: نسعى لتحقيق الدوري والكأس لأول مرة معا لميلان.. وطموحي اللعب في كأس العالم
أخر الأخبار
سكاي: ناديان من الدوري الإنجليزي يتواصلان مع بوجبا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد الفرنسي: فرص مبابي في الفوز بالكرة الذهبية ستكون أكبر لو استمر مع سان جيرمان 8 دقيقة | الدوري الفرنسي
الكشف عن المرشحين للدخول في قائمة "المشاهير" بالدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - تصعيد حارس الشباب وتعليمات خاصة لـ أوباما وحازم 39 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - سيدات سبورتنج يتوجن بكأس مصر بعد مباراة مشتعلة ضد الزمالك ساعة | رياضات أخرى
بروزوفيتش مستمر مع إنتر حتى 2026 ساعة | الدوري الإيطالي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات علي أبو جريشة.. الشاذلي ضمن الخماسي ساعة | مصر
35 ألف متفرج فقط يحضرون مواجهة تونس ومالي في رادس 2 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات