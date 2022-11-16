لتعويض رونالدو؟.. ميرور: يونايتد يستعد لعرض مبلغ ضخم من أجل مبابي

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يستعد نادي مانشستر يونايتد لعرض مبلغ ضخم من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بحسب "ذا ميرور".

وزعمت الصحيفة الإنجليزية أن كريستيانو رونالدو أصبح خارج حسابات مانشستر يونايتد بعد التصريحات التي فتح بها النار على النادي والمدير الفني للفريق إيريك تين هاج.

ويرى مسؤولو مانشستر يونايتد أنه من المستحيل إعادة دمج رونالدو مع الفريق بعد كأس العالم 2022 في قطر.

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لذلك، يبحث النادي عن التعاقد مع نجم جديد ووقع الاختيار على كيليان مبابي الذي بحسب التقارير لا يشعر بالراحة داخل باريس سان جيرمان.

وذكرت ميرور أن نية إدارة مانشستر يونايتد إغراء نظيرتها في باريس بعرض قيمته 170 مليون يورو من أجل التخلي عن مبابي.

وشهد الصيف الماضي دراما حول مبابي بين البقاء في فرنسا أو الانتقال إلى ريال مدريد، في النهاية اختار اللاعب التجديد حتى 2025.

ماذا حدث مع رونالدو؟

فتح رونالدو النار على مانشستر يونايتد خلال مقطع صغير كمقدمة لحوار تليفزيوني سيذاع كامل الخميس المقبل مع بيرس مورجان.

وقال رونالدو في حواره: "لقد شعرت بالخيانة في مانشستر يونايتد".

وأضاف "شعرت بأن هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في النادي، ليس فقط الصيف الماضي وإنما العام الذي قبله".

وتابع "لا أحترم إريك تين هاج لأنه لا يحترمني".

اقرأ -رونالدو يفتح النار على مانشستر يونايتد خلال حوار تلفزيوني

وأردف "حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضا. المدير التنفيذي من بينهم".

رد فعل النادي

وجاء رد مانشستر يونايتد في بيان، جاء كالآتي: "النادي على عِلم بالتغطية الإعلامية لمقابلة كريستيانو رونالدو".

وأضاف "النادي سيرد بعد التأكد من الحقائق الكاملة".

وأتم "يظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الإيمان والتآزر الذي يتم بناؤه بين اللاعبين والمدير والطاقم والمشجعين".

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