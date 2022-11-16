روبرتسون يختار صلاح كأفضل صفقة أبرمها ليفربول

اختار أندي روبرتسون مدافع ليفربول زميله محمد صلاح كأفضل صفقة أبرمها النادي في السنوات الأخيرة.

صلاح يتألق مع ليفربول للموسم السادس على التوالي وهو بلا شك أهم لاعبي النادي في هذه السنوات.

ورد روبرتسون على سؤاله حول أفضل صفقة أبرمها النادي في السنوات الأخيرة قائلا: "ضم فيرجيل فان دايك كان صفقة كبيرة وكذلك صفقة أليسون".

وأضاف في تصريحات مصورة "لكن أعتقد أن صفقة ضم محمد صلاح هي الأفضل، بسبب كل الأرقام التي يحققها مع النادي طوال هذه السنين".

وأكمل "لقد انضممت إلى ليفربول في الصيف الذي انضم صلاح فيه ولم يكن هناك الكثير من الضجيج حول الصفقة، لكنه قدم مسيرة رائعة مع الفريق ولم يتوقف أبدا عن التألق".

كما اختار قائد منتخب اسكتلندا زميله المصري ضمن أفضل فريق خماسي في ليفربول.

وتكون الفريق الخماسي الأفضل من أليسون بيكر وأندي روبرتسون نفسه وتياجو ألكانتارا وأليكس أوكسليد تشامبرلين ومحمد صلاح.

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