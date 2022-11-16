كاسيميرو ينافس دي خيا وجارناتشو على جائزة الأفضل في يونايتد بنوفمبر

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

فولام × مانشستر يونايتد

يتنافس 3 لاعبين على جائزة لاعب شهر نوفمبر مانشستر يونايتد، بينهم الفائز بجائزة الشهر الماضي، البرازيلي كاسيميرو.

ويتنافس كاسيميرو مع الحارس ديفيد دي خيا والشاب أليخاندرو جارناتشو على الجائزة.

كاسيميرو ظهره في المباريات الـ4 التي لعبها يونايتد في نوفمبر

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بينما شارك ديفيد دي خيا في 3 مباريات وخرج بشباك نظيفة في مباراة.

ولعب جارناتشو 4 مباريات بين أساسي وبديل، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

هذا الشهر سيظل عالقا في أذهان اللاعب الشاب لفترة طويلة، حيث شهد تسجيله هدفين، الأول في شباك ريال سوسيداد وحقق به يونايتد الفوز.

والثاني الهدف الحاسم الذي هز به شباك فولام في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحصد جارناتشو جائزة لاعب المباراة 3 مرات هذا الشهر.

سيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة لاعب الشهر يوم الجمعة المقبل.

كاسيميرو ديفيد دي خيا أليخاندرو جارناتشو
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