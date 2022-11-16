صن: بيكام يؤمن خروج رونالدو من مانشستر يونايتد إلى الدوري الأمريكي

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 13:04

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وشيريف

يتواصل ديفيد بيكام مالك إنتر ميامي مع ممثلي كريستيانو رونالدو من أجل انتقال إلى الدوري الأمريكي.

وأصبح استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد محل شك بعد التصريحات التي فتح بها النار على النادي والمدير الفني للفريق إيريك تين هاج.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن بيكام يؤمن خروج رونالدو من مانشستر يونايتد بالانتقال إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الأمريكي تعمل على تجهيز عرضا لـ رونالدو فيما تواصل بالفعل بيكام مع ممثلي اللاعب البرتغالي.

رونالدو الذي يمتلك تعاقدا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حتى نهاية الموسم تعقّد موقفه مع مانشستر يونايتد بعد تصريحاته الأخيرة.

وبحسب التقارير فإن المسؤولين في مانشستر يونايتد يرون أنه من المستحيل إعادة دمج اللاعب مع الفريق بعد كأس العالم 2022 في قطر.

ماذا حدث؟

فتح رونالدو النار على مانشستر يونايتد خلال مقطع صغير كمقدمة لحوار تليفزيوني سيذاع كامل الخميس المقبل مع بيرس مورجان.

وقال رونالدو في حواره: "لقد شعرت بالخيانة في مانشستر يونايتد".

وأضاف "شعرت بأن هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في النادي، ليس فقط الصيف الماضي وإنما العام الذي قبله".

وتابع "لا أحترم إريك تين هاج لأنه لا يحترمني".

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وأردف "حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضا. المدير التنفيذي من بينهم".

رد فعل النادي

وجاء رد مانشستر يونايتد في بيان، جاء كالآتي: "النادي على عِلم بالتغطية الإعلامية لمقابلة كريستيانو رونالدو".

وأضاف "النادي سيرد بعد التأكد من الحقائق الكاملة".

وأتم "يظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الإيمان والتآزر الذي يتم بناؤه بين اللاعبين والمدير والطاقم والمشجعين".

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