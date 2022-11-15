هازارد: هناك لاعبين في ريال مدريد أفضل مني.. لن أغادر ولكن

شدد إدين هازارد لاعب ريال مدريد أنه لن يغادر النادي في يناير، وفي الوقت ذاته لم يغلق الباب أمام إمكانية الرحيل الصيف المقبل.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

حالة من عدم الاستقرار يعيشها المهاجم البلجيكي داخل سنتياجو بيرنابيو بعدما باغتته الإصابات لفترات طويلة فقد معها مقعده الأساسي في تشكيل المرينجي.

وقال هازارد في تصريحات لـ ماركا: "مستحيل أن أغادر ريال مدريد في الصيف عائلتي بدأت الاستقرار هنا ونحب المدينة، لكن في الصيف من الممكن أن أرحل".

وأضاف "لدي عام آخر في عقدي وإذا جاء النادي وقال لي "إدين، شكرا لك على الأربع سنوات، لكن عليك أن تذهب" سأتقبل لأنه أمر طبيعي. لكنني أرغب في اللعب اكثر هنا وإظهار قدراتي وأنني لاعب جيدا".

وأردف "لكن أعلم بالطبع أن هناك لاعبيين الآن في ريال مدريد أفضل مني، أريد المساعدة لكنني لا أستطيع لأنني لا ألعب".

وواصل "ستستغل كأس العالم؟ بالطبع، هذه فرصتي لقول أنني لديّ المزيد. أعلم أن هناك شكوك حولي بسبب الإصابة لكنني أعلم جودتي".

وأوضح "العودة إلى تشيلسي؟ لم أكن في أي مرحلة قريبا من مغادرة ريال مدريد والعودة إلى تشيلسي. لم أتلق أي اتصال من جانبهم. ولا أعلم لماذا هناك الكثير من الأخبار التي تربطني بذلك".

ووصل هازارد إلى ريال مدريد صيف 2019 قادما من تشيلسي، ومنذ ذلك الحين شارك في 72 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.

صاحب الـ31 عاما ليس عنصرا أساسيا في تشكيل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد منذ عودته على رأس الفريق.

جدير بالذكر أن هازارد حضر في قائمة الـ26 لاعبا المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.