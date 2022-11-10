قائمة بلجيكا - دي بروين يقود فرصة الجيل الذهبي الأخيرة.. وغياب سايليمايكرس عن كأس العالم

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 14:00

كتب : محمد سمير

بلجيكا - هولندا - بولندا - ويلز

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز قائمة منتخب بلجيكا النهائية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويقود الثنائي كيفن دي بروين وإدين هازارد فرصة الجيل الذهبي الأخيرة في المونديال.

وشهدت القائمة غياب أليكسيس سايليمايكرس لاعب ميلان بسبب الإصابة التي لحقت به.

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ويستعد منتخب بلجيكا لخوض منافسات المونديال بمباراة ودية أمام المنتخب المصري يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.

ويتواجد ستة لاعبين في قائمة بلجيكا من الدوري الإنجليزي مقابل أربعة من الدوري الإسباني بينما حضر خمسة لاعبين من الدوري المحلي.

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا كالآتي:

حراسة المرمى:

  • تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)
  • سيمون منيوليه (كلوب بروج)
  • كوين كاستيلز (فولفسبورج الألماني)

الدفاع:

  • توبي ألديرفيرلد (أنتويرب البلجيكي)
  • زينو ديباست (أندرلخت البلجيكي)
  • ووت فايس (ليستر سيتي الإنجليزي)
  • أرتور تياتي (رين الفرنسي)
  • يان فيرتونخن (أندرلخت البلجيكي)
  • تيموثي كاستاني (ليستر سيتي الإنجليزي)
  • توماس مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني)
  • أمادو أونانا (إيفرتون الإنجليزي)
  • أكسيل فيتسل (أتليتكو مدريد)

الوسط:

  • كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)
  • ثورجان هازارد (بوروسيا دورتموند الألماني)
  • يانيك كاراسكو (أتليتكو مدريد الإسباني)
  • لياندر ديندونكر (أستون فيلا الإنجليزي)
  • يوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنجليزي)
  • هانز فاناكين (كلوب بروج)
  • تشارلز دو كاتيلير (ميلان الإيطالي)
  • جيريمي دوكو (رين الفرنسي).

الهجوم:

  • إدين هازارد (ريال مدريد الإسباني)
  • روميلو لوكاكو (إنتر ميلان الإيطالي)
  • ميتشي باتشواي (فناربخشة التركي)
  • دريس ميرتنز (جالاتا سراي التركي)
  • لياندرو تروسارد (برايتون الإنجليزي)
  • لويس أوبيندا (لينس الفرنسي)

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة من كأس العالم 2022 في قطر رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وكندا.

ويفتتح منتخب بلجيكا مبارياته أمام كندا يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري في تمام التاسعة مساء.

بينما ثاني مباريات بلجيكا ستكون أمام منتخب المغرب ممثل العرب وإفريقيا في البطولة وذلك يوم الأحد 27 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الثالثة عصرا.

وتختتم بلجيكا مباريات دور المجموعات بمواجهة منتظرة أمام كرواتيا في تمام الخامسة من مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل.

قائمة بلجيكا كأس العالم قطر 2022 دي بروين هازارد
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