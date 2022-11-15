مدرب ريال مدريد الأسبق يدافع عن رونالدو.. وانتقاد مُبطن لـ تين هاج

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 22:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع إريك تين هاج

دافع جوزيه مورايش المدرب الأسبق لريال مدريد في جهاز جوزيه مورينيو عن كريستيانو رنالدو لاعب مانشستر يونايتد أمام الانتقادات التي يتعرض لها.

وتحدث مورايش لصحيفة "أبولا" البرتغالية قائلا: "أن يكون لديك لاعب مثل رونالدو فهو أن تكون مدربا مباركا".

وواصل "كريستيانو بلا شك عاقل ومتواضع، أنا لا أقول إنه فضائي، لأنه إنسان، سيكون الأدق القول بأنه إنسان ذو خصائص مجهولة".

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وتابع مدرب ريال مدريد الأسبق حديثه موجها انتقاد مُبطن لإريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد حاليا وقال: "أنا أقول فقط إنه يجب أن تكون مدربا خاصا لتدريب لاعبين مميزين".

BBC Nottingham Sport on Twitter:

وأردف "كونك مدربا خاصا يعني معرفة كيفية التعامل مع مواقف مثل تلك التي تحدث، التواصل الإيجابي وبناء جسر من الثقة يعتمد على العوامل التتي تتعلق بالتطور الشخصي للفرد".

وأتم جوزيه مورايش حديثه "أفضل مدرب هو أكثر مدرب قدرة على التعامل مع تلك المواقف".

وكان رونالدو خرج في تصريحات قبل يومين أكد فيها أنه لا يحترم تين هاج لأن الأخير لا يحترمه بالقدر الكافي.

وأكد رونالدو أن تين هاج وشخصين من إدارة يونايتد يجبراه على ترك النادي.

رونالدو تين هاج جوزيه مورايش
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