ساني: منتخب ألمانيا جائع.. وحققت حلم الطفولة

تحدث ليروى ساني لاعب منتخب ألمانيا عن تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم رفقة منتخب بلاده.

وحضر ساني في قائمة الـ26 لاعبا المستدعاة من قبل هانز فليك المدير الفني لـ ألمانيا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ساني عبر فيفا بلس: "عندما تكون طفلا عادة ما تشاهد بطولات كأس العالم فقط عبر شاشات التلفزيون، تحلم بالظهور والتواجد يوما ما. ما يحدث معي الآن بمثابة حلم يتحقق".

وأضاف "المنتخب جائع من أجل البطولات، ونريد أن نؤدي أداءً جيدا في البطولة من أجل بلدنا. نحن نتعامل مع الأمر بشكل إيجابي ونهدف إلى حمل هذه الأحاسيس في كل مباراة".

وعن علاقته بـ فليك، أوضح "يعرفني منذ فترة طويلة عندما كنت في فئة الشباب. إنه شخص رائع ومدرب ممتاز، يتعامل بشكل ذكي في جميع الأمور سواء خارج الملعب أم داخلها والجميع يحبه".

وأتم "بالطبع لم يعد الأمر كما كان في بايرن ميونيخ، لم نعد نرى بعضنا البعض كثيرا لكنني أعرف فلسفته بشكل جيد، ولن أضطر للتعود عليها مرة آخرى".

ويظهر ساني للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا في كأس العالم منذ ظهوره رفقتهم عام 2015.

وخاض صاحب الـ26 عاما 47 مباراة بقميص منتخب ألمانيا سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من اليابان وكوستاريكا وإسبانيا.

ويستهل ألمانيا مشواره في البطولة بمواجهة اليابان في الـ23 من أكتوبر الجاري في الثالثة عصرا.