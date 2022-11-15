كازورلا يكشف عن رغبته للعودة إلى أرسنال

يأمل سانتي كازورلا لاعب أرسنال السابق بالعودة من جديد إلى النادي في منصب إداري بعد اعتزال كرة القدم.

سانتي كازورلا النادي : السد أرسنال

ويلعب كازورلا حاليا مع نادي السد القطري منذ انضمامه في صفقة انتقال حر عام 2020.

وقال كازورلا في تصريحات لـ ديلي ميل الإنجليزية: "أردت اللعب لـ أرسنال لسنوات عديدة. بالطبع أريد أن أعود لهذا النادي عندما يفكروا بي كمدرب أو مدير رياضي، عندما أفكر في الاعتزال سأتواصل مع ميكيل أرتيتا (المدير الفني)".

وأردف "تجمعني علاقة مميزة بأرتيتا، عندما انضممت إلى أرسنال لم أكن أعرف الإنجليزية، بدأ هو بالتواصل معي وأصبح أقرب أصدقائي في الفريق".

وتابع "أرتيتا صنع فريقا جيدا للغاية مع وجود لاعبين شباب مثل مارتن أوديجارد وجابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا. لدينا مستقبل باهر".

وواصل "كان من الطبيعي أنهم أرادوا وقتا، بعد مغادرة أرسين فينجر كان عليهم البحث عن النجاح من جديد وتعيين أرتيتا على رأس الفريق، كان الخيار المثالي أنه يعرف النادي جيدا ويعشقه".

وتذكر كازورلا موقفا لـ أرسين فينجر وقال "بعد إصابتي الأولى، استدعاني وطلب مني تجديد عقدي لمدة موسم، وقال لي أنه يريدني الآن التركيز على الشفاء. لن أنسى ما فعله معي".

وعانى كازورلا خلال فترته مع أرسنال من إصابات متتالية في وتر أكيليس ليغادر النادي في 2018 صوب مالاجا.

وتوج كازورلا رفقة أرسنال بأربعة ألقاب خلال مسيرته التي استمرت 6 مواسم مع الفريق: لقبين كأس الرابطة ومثلهما في كأس السوبر.

وخاض صاحب الـ37 عاما الموسم الحالي مع السد القطري 18 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين.