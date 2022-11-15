نادي أشتون الإنجليزي لـ في الجول: هذه فكرة عرض استعارة هالاند.. ونرحب بانضمام صلاح لنا

كشف ستيف هوبسون نائب رئيس مجلس إدارة نادي أشتون يونايتد الإنجليزي كواليس فكرة العرض المقدم إلى نادي مانشستر سيتي للتعاقد مع إيرلينج هالاند على سبيل الإعارة.

وأعلن نادي أشتون الإنجليزي الذي ينشط في دوري الدرجة السابعة الإنجليزي التقدم بعرض لاستعارة هالاند لمدة 28 يوما خلال فترة كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وقال ستيف هوبسون لـFilGoal.com: "فكرة التقدم بعرض لاستعارة هالاند جاءت من المسؤول الإعلامي للنادي مات كلايتون، وهو يعمل معنا بشكل تطوعي".

وأضاف "أعتذر عن عدم الكشف عن قيمة العرض المقدم لاستعارة هالاند لأن هذا أمر سري، لكن رئيسنا المشترك ديفيد بيرك قال إنه بالنسبة للمبالغ الذي يتلقاها هالاند ربما يمكننا تحمل راتبه لمدة صفر دقيقة".

وبسؤاله هل إذا تم رفض العرض المقدم لـ هالاند، هل هناك أي فرصة لمناقشة التقدم بعرض لضم محمد صلاح رد قائلا: "نحن نفضل هالاند لأنه كبير وقوي وهو بالضبط ما نحتاجه، ولكن بالطبع سنكون دائما مهمتين بمحمد صلاح".

وأوضح "صلاح خيار مميز بالتأكيد لكن أرضية الملعب لدينا ثقيلة للغاية وقد لا تناسب أسلوب لعبه".

وشدد "ومع ذلك إذا احتاج صلاح للتدرب على المباريات خلال فترة استراحة كأس العالم فيسعدنا تقديم المساعدة له".

وعاد للحديث عن هالاند قائلا: "مانشستر سيتي ناد ذو عقلية مجتمعية ويدعم المناطق التي تعاني من الحرمان الشديد، ونحن نقع في منطقة ضمن أكثر 2% حرمانا في إنجلترا".

ورد على سؤال هل كانت لديهم خطة تسويقية وراء هذا العرض لزيادة شعبية النادي حتى في حالة رفض العرض.

وقال لـFilGoal.com: "كانت الفكرة جدية ولكنها الهدف منها ساخرا، ولكن كان لها تأثير هائل في جميع أنحاء العالم".

وأوضح "الرئيس المشترك الآخر للنادي وهو جوناثان ساير مدير شركة Mischief Theatre Company ولدينا بالفعل متابعين في جميع أنحاء العالم".

وأتم تصريحاته "نبحث دائما عن طرق للترويج للنادي وجمعيتنا الخيرية بطريقة إيجابية".