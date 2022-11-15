تأكد غياب ماني عن أول مباريات السنغال في كأس العالم

تأكد غياب ساديو ماني نجم السنغال عن مباراة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وحضر مهاجم بايرن ميونيخ في قائمة السنغال المستدعاة للمسابقة على الرغم من الإصابة في أوتار الركبة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في تقريرها: "الاتحاد السنغالي لكرة القدم أبلغنا بخبر غياب ماني عن لقاء هولندا يوم الإثنين المقبل في الجولة الافتتاحية للمونديال".

وقد يلحق ماني بلقاء قطر يوم الجمعة التالي ثم مواجهة الإكوادور يوم الثلاثاء.

وكان أليو سيسه المدير الفني لـ السنغال قد أوضح قرار استدعاء ساديو ماني لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال أليو سيسه بخصوص ذلك في مؤتمر صحفي: "ساديو جزء لا يتجزأ من مجموعتنا ويجب أن نستمر في متابعة تطور إصابته، على أمل أن يكون إيجابيا".

وأضاف "قررت استدعائه لأننا جربنا ذلك مع إسماعيلا سار أثناء كأس أمم إفريقيا ونجح الأمر".

وتابع "ماني سيخضع لعدة اختبارات هذا الأسبوع، أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية وهذا خبر سار. سيستغرق الأمر من أسبوع إلى 10 أيام لمعرفة كيف يسير التعافي"

وأتم "خسارة ساديو ماني ليس بالأمر السهل علينا وعلى كرة القدم الإفريقية إنه هام للغاية بالنسبة لنا، ولا أريد التفكير في خسارته، نحن متفائلون وسنفعل كل ما يلزم لاستعادته".

وكان ماني أصيب في أوتار الركبة في لقاء جمع بين بايرن وفيردر بريمن في الدوري الألماني قبل عدة أيام.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماني يحتاج لفترة علاج تصل لشهر ما يعني غيابه كليا عن كأس العالم 2022.

لكن مواطنتها إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية ذكرت أن ماني يستطيع اللحاق بالمباراة الثالثة في دور المجموعات.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر وهولندا والإكوادور.

video:1