تأكد غياب ماني عن أول مباريات السنغال في كأس العالم

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 17:19

كتب : FilGoal

ساديو ماني - مصر × السنغال

تأكد غياب ساديو ماني نجم السنغال عن مباراة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وحضر مهاجم بايرن ميونيخ في قائمة السنغال المستدعاة للمسابقة على الرغم من الإصابة في أوتار الركبة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في تقريرها: "الاتحاد السنغالي لكرة القدم أبلغنا بخبر غياب ماني عن لقاء هولندا يوم الإثنين المقبل في الجولة الافتتاحية للمونديال".

أخبار متعلقة:
لاعب البرتغال يوضح تفاصيل مصافحة برونو الباردة لرونالدو.. وفيرنانديز يرد والد لياو: نعمل على تمديد تعاقده مع ميلان

وقد يلحق ماني بلقاء قطر يوم الجمعة التالي ثم مواجهة الإكوادور يوم الثلاثاء.

وكان أليو سيسه المدير الفني لـ السنغال قد أوضح قرار استدعاء ساديو ماني لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال أليو سيسه بخصوص ذلك في مؤتمر صحفي: "ساديو جزء لا يتجزأ من مجموعتنا ويجب أن نستمر في متابعة تطور إصابته، على أمل أن يكون إيجابيا".

وأضاف "قررت استدعائه لأننا جربنا ذلك مع إسماعيلا سار أثناء كأس أمم إفريقيا ونجح الأمر".

وتابع "ماني سيخضع لعدة اختبارات هذا الأسبوع، أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية وهذا خبر سار. سيستغرق الأمر من أسبوع إلى 10 أيام لمعرفة كيف يسير التعافي"

وأتم "خسارة ساديو ماني ليس بالأمر السهل علينا وعلى كرة القدم الإفريقية إنه هام للغاية بالنسبة لنا، ولا أريد التفكير في خسارته، نحن متفائلون وسنفعل كل ما يلزم لاستعادته".

وكان ماني أصيب في أوتار الركبة في لقاء جمع بين بايرن وفيردر بريمن في الدوري الألماني قبل عدة أيام.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماني يحتاج لفترة علاج تصل لشهر ما يعني غيابه كليا عن كأس العالم 2022.

لكن مواطنتها إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية ذكرت أن ماني يستطيع اللحاق بالمباراة الثالثة في دور المجموعات.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر وهولندا والإكوادور.

ساديو ماني السنغال كأس العالم 2022
نرشح لكم
منتخب فرنسا: نحترم ثقافة قطر ولكن كأس العالم - منتخب اليابان.. مر 17 عاما اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي كرواتيا في كأس العالم اختبر معلوماتك عن نهائي كأس العالم 1998 دي ماريا: بإمكان الأرجنتين منافسة أي منتخب.. ولا ينبغي أن نمرر لـ ميسي دائما إنفانتينو يدعو قادة العالم لوقف إطلاق النار خلال المونديال جنابري: نريد التتويج بكأس العالم.. والبرازيل والأرجنتين أقرب المرشحين كأس العالم - جاست فونتين .. ما وراء الـ13 هدفا
أخر الأخبار
منتخب فرنسا: نحترم ثقافة قطر ولكن 32 دقيقة | قطر 2022
مران الزمالك - تأهيل شلبي ودونجا وتدريبات منفردة لـ أوباما والمثلوثي 51 دقيقة | الكرة المصرية
تأكد غياب ماني عن أول مباريات السنغال في كأس العالم 54 دقيقة | قطر 2022
أرون لينون يعلن اعتزال كرة القدم ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب البرتغال يوضح تفاصيل مصافحة برونو الباردة لرونالدو.. وفيرنانديز يرد ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - منتخب اليابان.. مر 17 عاما ساعة | قطر 2022
والد لياو: نعمل على تمديد تعاقده مع ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي كرواتيا في كأس العالم 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 2 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول