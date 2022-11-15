أرون لينون يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن أرون لينون لاعب توتنام وإيفرتون وبيرنلي السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

آرون لينون النادي :

وفشل اللاعب في التعاقد مع أي لاعب خلال الصيف الماضي وبقى بدون فريق.

وكتب لينون عبر حسابه على تويتر: "لقد قررت أخيرا أن الوقت قد حان لتعليق حذائي لقد قيمت خياراتي ولم أشعر في أي مكان بخير لي ولعائلتي، القرار كان صعبا جدا لأن كرة القدم أخذت مكانا في حياتي منذ أن كان عمري 3 أعوام وعلى مدار 20 سنة كنت ألعب كرة قدم باحترافية في أعلى المستويات".

وتابع "لقد أحببت كل دقيقة في كرة القدم إنها تعني الكثير بالنسبة لي وستظل كذلك ولم أكن أعرف ذلك حتى بدأت في التقكير بالاعتزال لقد كانت كل شيء وأكثر".

وألمح لينون لإمكانية عودته لكرة القدم بشكل مختلف قائلا: "الآن أنا متحمس للفصل التالي والبقاء لوقت أطول مع أحبائي وهناك الكثير الذي يمكنني أن أفعله وأن أقدم كل خبرتي التي حصلت عليها داخل وخارج الملعب وهذا ما سأفعله في المستقبل القريب".

وكان بيرنلي هو آخر الأندية التي لعب لها لينون خلال مسيرته في الموسم الماضي.

وشارك لينون مع بيرنلي في 32 مباراة وسجل هدفين.

صاحب الـ 35 عاما بدأ مسيرته مع ليدز يونايتد في 2003 ثم انتقل إلى توتنام واستمر مع الفريق حتى 2015.

وبعد الرحيل عن توتنام انضم لينون لإيفرتون ومنه إلى بيرنلي.

وانضم لاعب إنجلترا السابق إلى كيزريسيبور التركي قبل أن يعود لبيرنلي مرة جديدة في محطته الأخيرة مع كرة القدم.

وحقق لينون لقب واحد خلال مسيرته وهو كأس الرابطة الإنجليزية برفقة توتنام في 2008.