لاعب البرتغال يوضح تفاصيل مصافحة برونو الباردة لرونالدو.. وفيرنانديز يرد

فسر جواو ماريو لاعب وسط منتخب البرتغال تفاصيل اللقطة المثيرة للجدل التي انتشرت من معسكر برازيل أوروبا بين برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو.

والتقطت الكاميرات لحظة دخول برونو إلى المعسكر وغرفة خلع الملابس وظهور مصافحة فاترة من برونو لرونالدو.

وقال جواو ماريو في مؤتمر صحفي: "لقد كانت مزحة بينهما، لان برونو كان آخر الواصلين للمعسكر وسأله كريستيانو عما إذا كان قد جاء من إنجلترا بالقارب".

وعلق على تصريحات كريستيانو الذي أثارت الجدل مؤخرا بقوله "العناوين الرئيسية تدور حول رونالدو دائما، لذا فهو الأمر نفسه بالنسبة لنا".

من جهته، نشر برونو تصريحات زميله عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا "ها أنت تخرب أغلفة الصحف يا جواو".

رونالدو أثار الكثير من الجدل بالتصريحات التي هاجم فيها مسؤولي النادي وإريك تين هاج.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو يجب ألا يلعب للنادي مرة أخرى.

وصرح رونالدو مع الصحفي بيرس مورجان أنه لا يحترم تين هاج لأنه لا يحترمه.

وأشار تقرير شبكة ESPN إلى أن تين هاج عقد اجتماعا مع الثنائي جويل جليزر وريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمناقشة تداعيات مقابلة رونالدو.

ويعتقد تين هاج أن رونالدو ذهب بعيدا في انتقاده للنادي والمدير الفني، وتسببت تلك التصريحات في تعطيل بدء عطلة المدرب الهولندي.

وأوضح التقرير أن مسؤولي النادي يناقشون الموقف القانوني لاتخاذ أفضل قرار للتعامل مع الموقف.

ويمتلك رونالدو تعاقد بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حتى نهاية الموسم.

وكشف التقرير أن المسؤولين في مانشستر يونايتد يرون أنه من المستحيل إعادة دمج اللاعب مع الفريق بعد كأس العالم 2022 في قطر.

وكان قد تم معاقبة رونالدو مرتين هذا الموسم من قبل تين هاج، الأولى كانت في يوليو بسبب مغادرته مبكرا خلال مواجهة رايو فاليكانو وديا.

كما تعرض رونالدو للعقاب مرة أخرى في أكتوبر بعد رفضه اللعب كبديل ضد توتنام.

وتلقى رونالدو أوامر في ذلك التوقيت بالتدرب بمفرده وتم إيقافه.

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