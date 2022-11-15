كاف يعلن تأجيل قرعة مجموعات أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مراسم قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكان من المقرر أن تقام القرعة ظهر غدا الأربعاء في مقر قناة أون تايم سبورتس بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن تحديد تاريخ ووقت جديد للقرعة في وقت لاحق.

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ويشارك في دوري أبطال إفريقيا من مصر كل من الأهلي والزمالك.

بينما يمثل مصر في الكونفدرالية كل من بيراميدز وفيوتشر.

وجاء تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

التصنيف الأول

الأهلي

الترجي التونسي

الرجاء المغربي

الوداد المغربي

التصنيف الثاني

صنداونز الجنوب إفريقي

الزمالك

بترو أتلتيكو الأنجولي

هورويا كوناكري الغيني

التصنيف الثالث

سيمبا التنزاني

شباب بلوزداد الجزائري

شبيبة القبائل الجزائري

الهلال السوداني

التصنيف الرابع

القطن الكاميرون

المريخ السوداني

فايبرز الأوغندي

فيتا كلوب الكونغولي

دوري أبطال إفريقيا كاف الأهلي الزمالك
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