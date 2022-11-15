اتحاد جدة يعلن إصابة نور البحار بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي إصابة نور الدين البحار لاعب الفريق الشاب لقطع في الرباط الصليبي.

ويلعب نور الدين البحار لمنتخب مصر مواليد 2003 تحت قيادة محمود جابر المدير الفني.

ويلعب البحار في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السعودي كما تم تصعيده مؤخرا للفريق الأول.

وكشف نادي اتحاد جدة عن إجراء اللاعب عملية جراحية ناجحة في السعودية.

وسيتحدد خلال المرحلة المقبلة البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب المصري.

ولفت البحار أنظار الجهاز الفني لمنتخب الشباب وكان قد تم استدعائه مؤخرا لتدعيم الفريق.

وارتبط اسم البحار في الصيف الماضي بالانتقال إلى الأهلي وهو ما نفاه اللاعب والنادي.

ويتواجد البحار رفقة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في اتحاد جدة السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 18 نقطة عقب مرور ثماني جولات من الدوري السعودي.

ويفصل اتحاد جدة عن الصدارة أربع نقاط فقط عن الشباب صاحب الـ22 نقطة.