قائمة اليابان – كوبو ومينامينو يقودان "الكتيبة الألمانية" في كأس العالم

أعلن هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان، عن قائمة بلاده النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وعرفت القائمة تواجد 20 لاعبًا محترفًا خارج اليابان من أصل 26، من ضمنهم 8 لاعبين ينشطون في الملاعب الألمانية.

وجاء تاكيفوسا كوبو نجم ريال سوسيداد على رأس القائمة، حاله حال تاكومي مينامينو لاعب موناكو الحالي وليفربول السابق.

كما انضم القائد مايا يوشيدا مدافع شالكه، وزميله يوتو ناجاتومو (36 عامًا) ظهير طوكيو ولاعب إنتر ميلان السابق الذي يستعد للظهور في كأس العالم للمرة الثالثة بمسيرته.

أمّا أكبر لاعب في القائمة فهو إيجي كاواشيما حارس مرمى ستراسبورج الفرنسي.

ويتواجد تاكيهيرو تومياسو ظهير أرسنال، ودايتشي كامادا لاعب وسط أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي، وريتسو دوان جناح فرايبورج المتألق.

وشهدت القائمة عدة غيابات مؤثرة، أبرزها ثنائي هجوم فيسيل كوبو صاحب الخبرات السابقة في الملاعب الأوروبية: يويا أوساكو، ويوشيموري موتو.

كما يغيب ثنائي سيلتك الاسكتلندي في مفاجأة كبيرة: كيوجو فوروهاشي، وريو هاتاي.

ولم ينضم جينكي هاراجوتشي لاعب وسط يونيون برلين، حاله حال كينتو هاشيماتو لاعب وسط ويسكا الإسباني.

وتخوض اليابان مباراة ودية وحيدة قبل كأس العالم في مواجهة كندا يوم 17 نوفمبر في إمارة دبي.

وتتواجد اليابان في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022، وتفتتح مبارياتها بصدام ناري أمام ألمانيا يوم 23 نوفمبر على استاد خليفة الدولي.

ثم تواجه كوستاريكا في الجولة الثانية يوم 27 نوفمبر على استاد أحمد بن علي بنادي الريان.

وتختتم الدور الأول بمواجهة إسبانيا يوم 1 ديسمبر في استاد خليفة الدولي مجددًا.

وتمتلك اليابان ذكرى سعيدة على أرض قطر حيث توجت بكأس آسيا 2011 للمرة الأخيرة حتى اللحظة.

وتسعى اليابان لمعادلة أو تحسين أفضل إنجاز لها بالوصول إلى دور الـ 16، أمر حدث 3 مرات في نسخ 2002 و2010 و2018.

قائمة اليابان:

حراسة المرمى:

إيجي كاواشيما (ستراسبورج الفرنسي)

شويتشي جوندا (شيميزو إس بولس)

دانييل شميدت (سينت ترويدن البلجيكي)

الدفاع:

مايا يوشيدا (شالكه الألماني)

كو إتاكورا (بوروساي مونشنجلادباخ الألماني)

شوجو تانيجوتشي (كاوازاكي فرونتال)

يوتا ناكاياما (هدرسفيلد تاون الإنجليزي)

هيروكي ساكاي (أوراوا ريد دياموندز)

تاكيهيرو تومياسو (أرسنال الإنجليزي)

ميكي ياماني (كاوازاكي فرونتال)

يوتو ناجاتومو (طوكيو)

هيروكي إيتو (شتوتجارت الألماني)

الوسط:

واتارو إندو (شتوتجارت الألماني)

هيديماسا موريتا (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

دايتشي كامادا (أينتراخت فرانكفورت الألماني)

جاكو شيباساكي (ليجانيس الإسباني)

أو تاناكا (فورتونا دوسلدورف الألماني)

تاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي)

ريتسو دوان (فرايبورج الألماني)

تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد الإسباني)

جونيا إيتو (ريمس الفرنسي)

كاورو ميتوما (برايتون الإنجليزي)

يوكي سوما (ناجويا جرامبوس)

الهجوم: