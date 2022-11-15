شبكة ESPN: تين هاج أبلغ مانشستر يونايتد ألا يلعب رونالدو مع الفريق مجددا

أبلغ إريك تين هاج مسؤولي مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو يجب ألا يلعب للنادي مرة أخرى.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات رونالدو التي هاجم فيها مسؤولي النادي وتين هاج.

وصرح رونالدو مع الصحفي بيرس مورجان أنه لا يحترم تين هاج لأنه لا يحترمه.

وأشار تقرير شبكة ESPN إلى أن تين هاج عقد اجتماعا مع الثنائي جويل جليزر وريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمناقشة تداعيات مقابلة رونالدو.

ويعتقد تين هاج أن رونالدو ذهب بعيدا في انتقاده للنادي والمدير الفني، وتسببت تلك التصريحات في تعطيل بدء عطلة المدرب الهولندي.

وأوضح التقرير أن مسؤولي النادي يناقشون الموقف القانوني لاتخاذ أفضل قرار للتعامل مع الموقف.

ويمتلك رونالدو تعاقد بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حتى نهاية الموسم.

وكشف التقرير أن المسؤولين في مانشستر يونايتد يرون أنه من المستحيل إعادة دمج اللاعب مع الفريق بعد كأس العالم 2022 في قطر.

وكان قد تم معاقبة رونالدو مرتين هذا الموسم من قبل تين هاج، الأولى كانت في يوليو بسبب مغادرته مبكرا خلال مواجهة رايو فاليكانو وديا.

كما تعرض رونالدو للعقاب مرة أخرى في أكتوبر بعد رفضه اللعب كبديل ضد توتنام.

وتلقى رونالدو أوامر في ذلك التوقيت بالتدرب بمفرده وتم إيقافه.