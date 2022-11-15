ديلي ميل: سيواجه ميسي مرة أخرى؟ رونالدو تحدث مع بايرن ميونيخ

بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد قد عقد محادثات بالفعل مع بايرن ميونيخ الألماني تمهيدا للانتقال إليه في يناير.

جاء ذلك رفقة وكيله جورجي مينديش، وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فقد تمت المقابلة في الأسبوع الماضي، بعد أن سافر مسؤولون من بايرن ميونيخ لبدء المحادثات.

وسبق لمينديش التسويق لرونالدو لدى بايرن وعدة أندية أخرى من ضمنها تشيلسي وسبورتينج لشبونة ونابولي في الصيف الماضي، خلال محاولاته للخروج بموكله الأهم من مانشستر يونايتد.

ووفقا لما أفادته الصحيفة، فإنه قد تحدث مع نيوكاسل يونايتد أيضا خلال الشهر الماضي.

وكان أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي البافاري قد أكد في يوليو الماضي أن النادي درس التعاقد مع رونالدو، ولكنه لم يتوافق مع فلسفة النادي.

وتكمن الأزمة في تردد بايرن ميونيخ في تقديم راتب كبير لكريستيانو رونالدو، بعد التعاقد مع ساديو ماني من ليفربول لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل إلى برشلونة.

ولكن وفقا لـ "ديلي ميل" فإن بايرن جدد اهتمامه في ظل المخاوف حيال لياقة ماني وعدم الثقة في مستقبل إريك ماكسيم تشوبو موتينج.

ويريد رونالدو العودة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يبعد غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بمسافة 11 هدفا فقط عن رقمه القياسي في البطولة، والبالغ 140 هدفا.

وللمصادفة، فإن باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ سيواجهان بعضهما البعض في دور الـ 16 للمسابقة في فبراير المقبل.

وأجرى رونالدو لقاء مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، تحدث خلاله عن غضبه من عدة أمور في مانشستر يونايتد، وستذاع المقابلة كاملة يوم الخميس.