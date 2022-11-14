محامي السعيد: ننتظر الحكم في قضيته مع الأهلي خلال يناير.. وتحدث بعد الحجز على أمواله

كشف شريف العطافي المحامي بمكتب هاني زهران الخاص بـ عبد الله السعيد لاعب بيراميدز مستجدات القضية القائمة بينه وبين الأهلي.

وقال العطافي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي تقدم بمذكراته أمام المحاكم الفيدرالية في سويسرا وعبد الله السعيد تقدم بالمستندات أيضا وتم حجز الدعوة القضائية ونحن في انتظار إصدار الحكم وفي الأغلب سيكون في الجزء الأول من شهر يناير".

وأضاف "عندما صدر البيان من جمعية اللاعبين المحترفين العالمية صحيفة ذا أثليتك تواصلت مع عبد الله السعيد وأجرت الحوار معه".

وواصل "الصحيفة كانت ترجع للأهلي بعد الحصول على التصريحات من عبد الله السعيد للتأكد من صحة الأحداث والموقف".

وأكمل "المحكمة الرياضية لا تأخذ بالأحاديث الصحفية ولن تغيير حكمها بسبب أي حوار".

وأتم تصريحاته "السعيد تحدث وأجرى الحوار بعدما تم الحجز على أمواله من قبل الأهلي".

اقرأ أيضا - عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم

صحفي ذا أثليتك لـ في الجول: حاورت عبد الله السعيد لهذا السبب.. والأهلي رفض التعليق

وكان الأهلي قد حصل على حكم قضائي بإلزام عبد الله السعيد بدفع مليوني دولار بسبب خرق تعاقد رحيله إلى أهلي جدة وعودته إلى بيراميدز.

وحصل السعيد على حكم من المحكمة الرياضية (كاس) على صحة موقفه قبل أن يحصل الأهلي على حكم قضائي.