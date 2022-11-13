عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم

تحدث عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق في حوار مطول مع موقع ذا أثليتك الأمريكي عن أزمته الشهيرة مع الأهلي.

وكان الأهلي قد حصل على حكم قضائي بإلزام عبد الله السعيد بدفع مليوني دولار بسبب خرق تعاقد رحيله إلى أهلي جدة وعودته إلى بيراميدز.

وحصل السعيد على حكم من المحكمة الرياضية (كاس) على صحة موقفه قبل أن يحصل الأهلي على حكم قضائي.

وقال السعيد في تصريحاته مع ذا أثليتك: "الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي، هكذا أرى الوضع الحالي، بالطبع لم يؤثر ذلك عليّ ولكني بحاجة إلى التركيز في مسيرتي لأن هذا سيؤثر على مستقبلي، لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ".

البداية

كشف السعيد "بداية الأمر أنني لم أتوصل إلى اتفاق مع الأهلي، لذلك تحدث معي الزمالك وكان لدينا اتفاق ووقعت عقدا معهم".

وأوضح "طلبت من الزمالك التزام الصمت، إذا تم الإعلان رسميا عن توقيعي كان الأهلي سيجمدني وكان من الممكن أن يؤثر ذلك على فرصي في المونديال، كنت أرغب اللعب في كأس العالم."

وأضاف السعيد "بعد إعلان مرتضى منصور توقيعي وإثبات ذلك، أدرك المسؤولون في الأهلي أنهم في ورطة، لذلك ضغطوا عليّ من أجل الاستمرار وأبلغوني إذا وقعت سيفعلون ما أريد".

وتابع "وقعت مع الأهلي ولكن في اليوم التالي فوجئت بتجميدي، لماذا لا يسمحون لي بالانتقال بعدما وقعت بالفعل عقدا مسبقا مع ناد آخر؟ لماذا يفعل الأهلي هذا هل يريد أن يوقعني في ورطة؟".

الرحيل وبند غريب

وقال السعيد: "عندما اقترح عليّ تركي آل الشيخ اللعب لأهلي جدة لم يكن لدي خيار، توجب عليّ فعل هذا، فلم أعد اختار أي شيء".

وكشف "وضع الأهلي بندا يمنعني من الانتقال إلى ناد مصري آخر لمدة ثلاث سنوات وإذا حدث ذلك يستحق شرط جزائي بقيمة مليوني دولار، وفي تلك اللحظة لم أرغب في التوقيع".

وتابع "كنت أفكر ربما إذا ذهبت إلى السعودية لا أشعر بالراحة ووقتها أريد العودة إلى مصر، وبعد تواصلي مع أهلي جدة أبلغوني أنهم يريدوني لمدة عامين وسألعب هاتين السنتين وبعد ذلك إن لم نجدد سأكون حرا ويمكنني العودة إلى مصر".

وأوضح "لم يكون الأمر مريحا ولم يكن أفضل شيء بالنسبة لي ولعائلتي، وأبلغني مسؤولوا أهلي جدة أنهم يريدون ضم لاعبين أجانب لذلك توصلنا لاتفاق وتم إنهاء العقد".

بيراميدز

وعن قانونية رحيله أوضح "أبلغني أهلي جدة والمحامين أحقيتي اللعب في أي مكان، وأنه لا يمكن لناد إجبار لاعب على اللعب لناد ما دون آخر، ولا يمكن إجباري على ذلك عندما أكون لاعبا مجانيا".

وكشف السعيد "عودتي إلى مصر عبر بيراميدز كانت غريبة بالنسبة لي، لكنني تصرفت بشكل احترافي والحمد لله صنعت هدف التعادل وسجلت الفوز".

تجميد أصوله

وبسؤاله لماذا يلاحقك الأهلي في المحاكم المدنية وتم تجميد أصولك وحساباتك المصرفية؟ أجاب السعيد "لا أعلم".

وأضاف "لعبت في الأهلي لمدة ست سنوات، وكنت محترفا للغاية ولم أواجه أي مشكلة مع النادي، ولكن لديهم فكرة أن اللاعب يذهب ويأتي بناء على ما يفضلونه، لذلك عندما اتخذت قراري بالرحيل إلى منافس كان ذلك شيئا قتلهم".

وشدد السعيد "ربما ما يحدث معي شيء شخصي، لا أعلم، أفكر في الكثير من الأشياء لكني لا أعرف السبب الحقيقي، لا أعلم أي شيء يجعلهم يتصرفون بتلك الطريقة، لا أستطيع تصديق ذلك".

وفي ختام حوار وبطلب توجيه رسالة واحدة إلى الأهلي، اختتم السعيد تصريحاته "ليس لدي ما أقوله، أنا مندهش من الطريقة التي يتعامل بها ناد كبير في إفريقيا مع لاعب، لم أفعل أي شيء سوى تمثيل النادي باحتراف، أنا مندهش وحزين، ذلك هو الأمر".