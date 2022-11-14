هازارد: لا أرغب في الرحيل عن ريال مدريد.. ولم أصبح لاعبا بلا قيمة في عامين

كشف إدين هازارد لاعب ريال مدريد ومنتخب بلجيكا عن رغبته في الاستمرار مع ناديه وعدم رغبته في الرحيل.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد بلجيكا

واعترف هازارد أن مستواه في آخر عامين قد يجعله لا يستحق الانضمام إلى المنتخب ولكن بالنظر إلى آخر 15 عاما فهو يستحق ذلك.

وكان هازارد على رأس قائمة منتخب بلجيكا المقرر أن تخوض منافسات كأس العالم في قطر. (قائمة بلجيكا)

وقال هازارد في مؤتمر صحفي: "ربما تكون تلك هي الفرصة الأخيرة لهذا الجيل للفوز بشيء ما".

وأضاف "كنا في ذروة مستوانا عام 2018، الآن ألعب أقل وروميلو لوكاكو مصاب والدفاع بات أكبر سنا، لكننا هنا لنثبت أنهم يمكن الاعتماد علينا".

وتابع هازارد عن الجيل الحالي المسمى بالذهبي "من المحتمل أن تكون هذه آخر منافسة كبيرة للعديد من اللاعبين لذلك عليك أن تقدم كل شيء".

وحقق منتخب بلجيكا المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات النسخة الأخيرة من كأس العالم.

وبسؤاله عن انضمامه مقارنة بلعب وقت أقل في ريال مدريد قال: "لم أصبح لاعبا بلا قيمة في عامين أو ثلاثة أعوام".

وشدد" ربما لا أستحق أن أكون في المنتخب بناء على آخر عامين، ولكن لما فعلته في آخر 15 عاما أستحق ذلك، أتفهم سبب تردد الناس لكن الأمر متروك لي لأثبت خطأهم".

أما عن وضعه في ريال مدريد أوضح "لا أشعر برغبة في الرحيل عن مدريد، لكن هذا قد لا يعتمد عليّ".

واعترف هازارد "وضعي معقد لكن أعيش بشكل جيد للغاية".

ولم يغلق هازارد الباب أمام الرحيل عن ريال مدريد رغم رغبته في الاستمرار مع النادي.

وعن إمكانية مشاركة لياندرو تروسارد بدلا منه في المنتخب كشف "لعبت مكان لاعبين من ليل ثم تشيلسي، وبالتأكيد سيأتي شخص ليأخذ مكاني يوما ما، إنها كرة القدم".

وتابع "تروسارد لائق جدا هذا الموسم مع برايتون ويحظى بموسم رائع".

واختتم هازارد تصريحاته "ربما يستحق تروسارد أن يلعب أكثر مني وسأكون أول من يهنئه إذا كان هذا هو الحال، لكنه يعلم أنني لن أتخلى عن أي شيء وسأفعل الأفضل للعب".

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة من كأس العالم 2022 في قطر رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وكندا.

ويفتتح منتخب بلجيكا مبارياته أمام كندا يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري في تمام التاسعة مساء.

بينما ثاني مباريات بلجيكا ستكون أمام منتخب المغرب ممثل العرب وإفريقيا في البطولة وذلك يوم الأحد 27 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الثالثة عصرا.

وتختتم بلجيكا مباريات دور المجموعات بمواجهة منتظرة أمام كرواتيا في تمام الخامسة من مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل.