هازارد: لا أرغب في الرحيل عن ريال مدريد.. ولم أصبح لاعبا بلا قيمة في عامين

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

هازارد

كشف إدين هازارد لاعب ريال مدريد ومنتخب بلجيكا عن رغبته في الاستمرار مع ناديه وعدم رغبته في الرحيل.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

بلجيكا

واعترف هازارد أن مستواه في آخر عامين قد يجعله لا يستحق الانضمام إلى المنتخب ولكن بالنظر إلى آخر 15 عاما فهو يستحق ذلك.

وكان هازارد على رأس قائمة منتخب بلجيكا المقرر أن تخوض منافسات كأس العالم في قطر. (قائمة بلجيكا)

أخبار متعلقة:
استبعاد مرموش من مواجهة بلجيكا بسبب الإصابة مدرب بلجيكا: مواجهة مصر تفي بجميع جوانب استعداداتنا لـ كأس العالم منتخب مصر يصل إلى الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا فاندنبروك: بلجيكا ستقدم نسخة أقل من مونديال 2018.. والأهلي فريق أوروبي في إفريقيا

وقال هازارد في مؤتمر صحفي: "ربما تكون تلك هي الفرصة الأخيرة لهذا الجيل للفوز بشيء ما".

وأضاف "كنا في ذروة مستوانا عام 2018، الآن ألعب أقل وروميلو لوكاكو مصاب والدفاع بات أكبر سنا، لكننا هنا لنثبت أنهم يمكن الاعتماد علينا".

وتابع هازارد عن الجيل الحالي المسمى بالذهبي "من المحتمل أن تكون هذه آخر منافسة كبيرة للعديد من اللاعبين لذلك عليك أن تقدم كل شيء".

وحقق منتخب بلجيكا المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات النسخة الأخيرة من كأس العالم.

وبسؤاله عن انضمامه مقارنة بلعب وقت أقل في ريال مدريد قال: "لم أصبح لاعبا بلا قيمة في عامين أو ثلاثة أعوام".

وشدد" ربما لا أستحق أن أكون في المنتخب بناء على آخر عامين، ولكن لما فعلته في آخر 15 عاما أستحق ذلك، أتفهم سبب تردد الناس لكن الأمر متروك لي لأثبت خطأهم".

أما عن وضعه في ريال مدريد أوضح "لا أشعر برغبة في الرحيل عن مدريد، لكن هذا قد لا يعتمد عليّ".

واعترف هازارد "وضعي معقد لكن أعيش بشكل جيد للغاية".

ولم يغلق هازارد الباب أمام الرحيل عن ريال مدريد رغم رغبته في الاستمرار مع النادي.

وعن إمكانية مشاركة لياندرو تروسارد بدلا منه في المنتخب كشف "لعبت مكان لاعبين من ليل ثم تشيلسي، وبالتأكيد سيأتي شخص ليأخذ مكاني يوما ما، إنها كرة القدم".

وتابع "تروسارد لائق جدا هذا الموسم مع برايتون ويحظى بموسم رائع".

واختتم هازارد تصريحاته "ربما يستحق تروسارد أن يلعب أكثر مني وسأكون أول من يهنئه إذا كان هذا هو الحال، لكنه يعلم أنني لن أتخلى عن أي شيء وسأفعل الأفضل للعب".

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة من كأس العالم 2022 في قطر رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وكندا.

ويفتتح منتخب بلجيكا مبارياته أمام كندا يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري في تمام التاسعة مساء.

بينما ثاني مباريات بلجيكا ستكون أمام منتخب المغرب ممثل العرب وإفريقيا في البطولة وذلك يوم الأحد 27 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الثالثة عصرا.

وتختتم بلجيكا مباريات دور المجموعات بمواجهة منتظرة أمام كرواتيا في تمام الخامسة من مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل.

وينتظر منتخب بلجيكا مواجهة نارية في ثمن النهائي حال تأهله سواء كان متصدرا أو وصيف للمجموعة.

ففي حالة تأهل بلجيكا يلعب مع ثاني المجموعة التي تضم إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا واليابان.

بلجيكا كأس العالم هازارد ريال مدريد
نرشح لكم
قطر تشكر الاتحادات التي دعت إلى إبعاد كرة القدم وكأس العالم عن أي أمر يعكر صفوها قائمة المكسيك - 10 محترفين وحراس فوق الـ35.. خيمينيز يقود هجوم الـ"تري كولور" في قطر لوريس: دعم المثلية؟ احترموا ثقافة قطر روديجير يقرر التربع بما سيحققه في كأس العالم من أموال كأس العالم - البرازيل.. لأن الكتابة عن السامبا ليست بهذه السهولة حوار في الجول - ميجيل آنخل نادال: لو كنت دربت رافاييل لما حظي بهذه المسيرة الرائعة مدرب البرازيل: خروج إيطاليا من تصفيات كأس العالم يدل على غرابة كرة القدم كأس العالم - مدرب تونس: هدفنا تحقيق الحلم وتخطي دور المجموعات
أخر الأخبار
قطر تشكر الاتحادات التي دعت إلى إبعاد كرة القدم وكأس العالم عن أي أمر يعكر صفوها 16 دقيقة | قطر 2022
قائمة المكسيك - 10 محترفين وحراس فوق الـ35.. خيمينيز يقود هجوم الـ"تري كولور" في قطر 34 دقيقة | قطر 2022
لوريس: دعم المثلية؟ احترموا ثقافة قطر 36 دقيقة | قطر 2022
هازارد: لا أرغب في الرحيل عن ريال مدريد.. ولم أصبح لاعبا بلا قيمة في عامين 46 دقيقة | قطر 2022
منتخب مصر يخوض مرانه في الكويت بمشاركة النني وكوكا 51 دقيقة | منتخب مصر
الدرجة الثانية - محمد صلاح يرحل عن تدريب السكة الحديد.. وأمير عزمي بدلا منه 57 دقيقة | الدرجة الثانية
روديجير يقرر التربع بما سيحققه في كأس العالم من أموال ساعة | قطر 2022
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الخامسة ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول