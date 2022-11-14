تنس - ميار شريف: فزت بأربع بطولات هذا العام.. ونحو خطوتي الجديدة

أعربت ميار شريف لاعبة التنس المصرية عن سعادتها بعد حصد اللقب الرابع لها هذا العام.

وتوجت ميار ببطولة كولينا للتنس المقامة فى تشيلي بعد الفوز فى المباراة النهائية على لاعبة أوكرانيا كاترينا باندل بنتيجة أشواط 2-1.

وكتبت ميار عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: "اليوم توجت برابع لقب لي. وما أضاف نكهة للأمر وجود الجماهير بالقرب مني. أوجه الشكر إلى فريقي وعائلتي ومشجعيني على دعمهم لي طوال الطريق. نحو خطوتي المقبلة: بطولة الأرجنتين المفتوحة".

وتحتل ميار شريف في الوقت الحالي المركز 50 عالميا بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة ذات الـ 250 نقطة الشهر الماضي.

وكان أفضل مركز حققته ميار شريف في مسيرتها هو الـ 44 عالميا وكان ذلك في يوليو الماضي.

وحصدت ميار اللقب الخامس في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، واللقب الرابع هذا العام بعد بطولتي ماربيلا في إسبانيا وكارلسروه في ألمانيا.