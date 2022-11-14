استدعاء مروان حمدي لقائمة منتخب مصر بدلا من مرموش

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 18:19

كتب : أحمد الخولي

مروان حمدي - حسين السيد - مران منتخب مصر

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا المدير الفني، مروان حمدي مهاجم المصري بدلا من عمر مرموش.

وكان منتخب مصر قد أعلن استبعاد مرموش من القائمة بسبب إصابته مع ناديه فولفسبورج الألماني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا وديا في تمام الرابعة من عصر الجمعة.

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وكان محمد صلاح نجم ليفربول قد وصل إلى معسكر منتخب مصر بدولة الكويت مساء اليوم الإثنين.

ويشارك محمد صلاح في تدريبات المنتخب غدا الثلاثاء ضمن الاستعداد لودية بلجيكا.

وتعرض مرموش للإصابة خلال مباراة فريقه أمام هوفنهايم وغادر الملعب في الدقيقة 12.

وكان FilGoal.com أن التشخيص المبدئي لإصابة عمر مرموش هو كدمة قوية في الحوض.

ولذلك فضل نادي فولفسبورج الألماني استمرار مرموش في ألمانيا والخضوع لفحوصات طبية جديدة لمعرفة مدى إصابته.

صاحب الـ 23 عاما شارك مع منتخب مصر في 15 مباراة دولية ونجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.

وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - مروان حمدي (المصري).

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