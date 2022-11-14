خبر في الجول - بسبب الإصابة.. مرموش يغيب عن ودية مصر وبلجيكا

تأكد غياب عمر مرموش لاعب منتخب مصر عن مباراة الفراعنة الودية أمام بلجيكا بسبب الإصابة.

وعلم FilGoal.com أن التشخيص المبدئي لإصابة عمر مرموش هو كدمة قوية في الحوض.

ولذلك فضل نادي فولفسبورج الألماني استمرار مرموش في ألمانيا والخضوع لفحوصات طبية جديدة لمعرفة مدى إصابته.

وتعرض مرموش للإصابة خلال مباراة فريقه أمام هوفنهايم وغادر الملعب في الدقيقة 12.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا وديا يوم 18 الجاري في الكويت.