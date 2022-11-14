اسكواش - نوران جوهر تُكمل 50 إسبوعا على القمة.. وتقدم للشوربجي

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

واصلت نوران جوهر تربعها على قمة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش.

ورفعت نوران لاعبة وادي دجلة رصيدها إلى 50 إسبوعا على قمة التصنيف.

ويصدر اتحاد اللاعبين المحترفين الدولي لرياضة الاسكواش التصنيف العالمي اسبوعيا.

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ولم تشهد قائمة العشر لاعبات الأوائل في تصنيف السيدات أي تغييرات.

وحافظت مصر على تواجد ست لاعبات ضمن أول عشرة مراكز، إذ تتواجد نوران ونور الشربيني وهانيا الحمامي في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.

بينما تحافظ نور الطيب على المركز السادس يليها روان العربي ثم سلمى هاني في المركز العاشر.

أما على مستوى الرجال فحافظ علي فرج على صدارة التصنيف ويليه النيوزلاندي بول كول في المركز الثاني.

بينما تقدم محمد الشوربجي صاحب الجنسية الإنجليزية إلى المركز الثالث بعد حصده لقب نيوزلاندا المفتوحة الأسبوع الماضي.

وبذلك تراجع مصطفى عسل إلى المركز الرابع، إذ لم يشارك في منافسات بطولة نيوزلاندا.

وحافظت مصر على تواجد ستة لاعبين قائمة أول عشرة مراكز.

إذ يتواجد مروان الشوربجي وطارق مؤمن وفارس الدسوقي ومازن هشام في المراكز من السادس إلى التاسع على الترتيب دون تغييرات.

وتنطلق غدا الثلاثاء منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

اسكواش نوران جوهر محمد الشوربجي
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