الإصابة تهدد مشاركة أبو خلال مع المغرب في كأس العالم

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

زكريا أبو خلال

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة زكريا أبو خلال جناح المغرب في كأس العالم بسبب الإصابة.

وتواجد اسم أبو خلال في قائمة منتخب المغرب النهائية لكأس العالم.

وأفاد نادي تولوز يوم الأحد أن لاعبه المغربي سيلتحق بمنتخب المغرب في قطر على أن يجري المزيد من الفحوصات الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي لمنتخب أسود الأطلس من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

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فيما ذكر موقع البطولة المغربي يوم الإثنين أن أبو خلال يعاني من تمزق عضلي قد يبعده عن الملاعب من 10 أيام إلى أسبوعين.

وأصبحت مشاركة لاعب تولوز في المونديال مهددة، في انتظار قرار وليد الركراكي مدرب المنتخب.

وتعرض الدولي المغربي للإصابة في مباراة فريقه أمام ستاد رين يوم السبت.

في الوقت نفسه، أعلن نادي أولمبيك مارسيليا إصابة نجمه المغربي أمين حاريث في الرباط الصليبي، مما يبعده عن المشاركة في كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده.

وتعرض حاريث لإصابة قوية مع فريقه مارسيليا في مواجهة موناكو ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي يوم الأحد، قبل أسبوع من انطلاق المونديال.

وأفاد مارسيليا في بيان عبر موقعه أن اللاعب المغربي أصيب بالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وأضاف البيان "الفحوصات الطبية ستستمر لتقديم الرعاية المناسبة لإصابة حاريث. سيتبع اللاعب بروتوكول رعاية مناسب".

وأتم "يتمنى مرسيليا لأمين الشفاء العاجل ويأمل في رؤيته على أرض الملعب في أقرب وقت ممكن".

ونشر الحساب الرسمي للنادي باللغة العربية خبر غياب حاريث عن المونديال.

ويتنافس 3 لاعبين مغاربة على التواجد في قائمة المغرب لكأس العالم 2022 لتعويض غياب أمين حاريث الذي أصيب قبل أسبوع من المونديال.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن الثلاثي سفيان رحيمي وريان مايي ويونس بلهندة هم أقوى المرشحين لتعويض حاريث.

ويجد وليد الركراكي مدرب المغرب أزمة في مركز الجناح، بسبب عدم تعافي سفيان بوفال وزكريا أبو خلال بشكل كامل من إصابتهما.

وسقط حاريث مصابا في الركبة مع الدقيقة 57 من مواجهة موناكو ليغادر الملعب بعد ذلك تاركا مكانه لديميتيري باييه.

وتشير التقارير الأولية إلى غياب اللاعب عن كأس العالم والذي سيبدأ في 20 نوفمبر الجاري.

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وتواجد أمين في قائمة منتخب المغرب النهائية لكأس العالم.

وشارك ابن الـ25 عاما في 16 مباراة سابقة مع منتخب المغرب صنع خلالها خمسة أهداف.

ولعب مباراة واحدة فقط في كأس العالم أمام إيران في 2018.

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ويلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجوار كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويفتتح منتخب المغرب مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.

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