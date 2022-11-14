أليجري: يجب أن أشكر اللاعبين على ما تحقق في الفترة الأخيرة

وجه ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الشكر للاعبيه بعد النتائج التي تحققت في الفترة الأخيرة بعد فترة تذبذب في المستوى بداية الموسم.

وحقق يوفنتوس الفوز على لاتسيو بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي، قبل التوقف من أجل كأس العالم، وكان الفوز الرابع في المباريات الـ5 الأخيرة.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد قدم يوفنتوس مباريات جيدة وحقق نتائج ممتازة ولم يستقبل أي أهداف في الفترة الماضية، وكنت سأغضب إذا تعرضنا للخسارة أمام لاتسيو".

وأضاف "قمنا بأخطاء في دوري الأبطال وتعاملنا مع المباريات بطرق خاطئة، وحققنا نتائج متباينة في الدوري، والآن أعاد الفريق تجميع صفوفه وحقق نتائج جيدة، فيجب أن نشكر اللاعبين".

وتابع "لا نشعر بالندم، لطالما عملنا بجد، تمر بلحظات صعبة خلال الموسم، واجهناها معا مدركين أن علينا النهوض مرة أخرى، لم نحل كل شيء، انتهى فقط الجزء الأول من الموسم".

واستمر أليجري "تظل احتمالات تقديم جزء ثان جيد من الموسم قائمة، ونركز على كل خطوة على حدة".

وأكمل "نحاول استعادة بول بوجبا وفيديريكو كييزا بشكل كامل في المباريات الودية القادمة، تصب الأمور في صالح الجميع، فعلى سبيل المثال، قلة اللاعبين منحت فرصة المشاركة لفابيو ميريتي ونيكولو فاجيولي وصامويل إيلينج جونيور، واستغلوا الفرصة وقدموا دفعة قوية للجميع، لأن لديهم قدرات مميزة".

وأتم "امتلاك بدلاء مثل كييزا وأنخل دي ماريا ولياندرو باريديس أمر هام".

الفوز على لاتسيو رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ 31 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثاني وبفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر، ليضمن ممثل تورينو إنهاء عام 2022 في المربع الذهبي.

وحقق يوفنتوس فوزه السادس على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي بعد فترة من تذبذب المستوى مع بداية الموسم.

وسجل أهداف يوفنتوس في المباراة كل من مويس كين وأركاديوش ميليك.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد كريمونيسي خارج ملعبه يوم 4 يناير 2023 في أول جولة عقب نهاية كأس العالم.

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