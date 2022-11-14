استبعاد مرموش من مواجهة بلجيكا بسبب الإصابة

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 - 10:27

كتب : FilGoal

عمر مرموش - منتخب مصر - النيجر

أعلن الاتحاد المصري استبعاد عمر مرموش لاعب فولفسبورج من قائمة المنتخب التي ستواجه بلجيكا.

عمر مرموش

النادي : فولفسبورج

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا وديا يوم الجمعة المقبلة في الكويت.

وقرر الجهاز الفني استبعاد مرموش بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه وصعوبة لحاقه بالمباراة.

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وتعرض مرموش للإصابة خلال مباراة فريقه أمام هوفنهايم وغادر الملعب في الدقيقة 12.

وكان FilGoal.com أن التشخيص المبدئي لإصابة عمر مرموش هو كدمة قوية في الحوض.

ولذلك فضل نادي فولفسبورج الألماني استمرار مرموش في ألمانيا والخضوع لفحوصات طبية جديدة لمعرفة مدى إصابته.

صاحب الـ 23 عاما شارك مع منتخب مصر في 15 مباراة دولية ونجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.

ولم يعلن منتخب مصر عن استدعاء أي لاعب لتعويض مرموش في القائمة التي ستواجه بلجيكا.

وتضم قائمة الفراعنة 23 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

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