منسق المنتخب: استقبال خاص لـ محمد صلاح.. وهذا ما دار بين فيتوريا والنني

تحدث محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر عن استعدادات منتخب مصر لمواجهة بلجيكا وديا في الكويت، وتجهيزات استقبال محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب.

وقال مراد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الترتيبات سارت كما كان مخططا لها. هناك مجهود كبير مع الجميع وتنسيق جيد بين اتحادي الكرة المصري والكويتي".

وأضاف "المنتخب سافر بطائرة خاصة وتدرب اليوم في ملعب نادي الكويت الكويتي. جميع اللاعبين المتواجدين شاركوا في المران".

وأوضح "أحمد حجازي وطارق حامد (لاعبا الاتحاد السعودي) انضما إلينا في الكويت من السعودية مباشرة ولم يسافرا معنا في طائرة المنتخب، وشاركا في المران".

وتابع مراد "في المساء انضم محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي وأحمد حسن كوكا (مهاجم ألانيا سبور) ولحقا بنا في وجبة العشاء، ولم يشاركا في المران".

وواصل "فيتوريا حرص على الاجتماع بالثنائي حين وصل، وتحدث مع النني فيما يخص المنتخب وأرسنال ومازحه بخصوص الدورات التدريبية التي يأخذها النني مؤخرا وقال له: سوف تنافسنا".

وعن المحترفين المتبقيين قال مراد: "محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد لم يصلوا بعد ومن المنتظر أن تكتمل الصفوف غدا".

أما عن ترتيبات استقبال محمد صلاح قال: "هناك استقبال تم تجهيزه والتنسيق لأجله. هناك ترقب لوصول محمد صلاح وهناك اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، وهناك صور للدعاية لمباراة مصر وبلجيكا".

واختتم "الكل يسأل عن صلاح وهذا طبيعي فهو نجم ليفربول وأحد أفضل لاعبي العالم".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الثامن عشر من نوفمبر الجاري.